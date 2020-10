Von Anoulih Pawelka

Neckarbischofsheim.Gute Nachrichten hatte Kämmerin Marion Adams auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates: Trotz Corona-Pandemie wird die Stadt keinen Nachtragshaushalt oder gar eine Haushaltssperre benötigen.

Wie Adams erklärte, gleichen Bund und Land die weggebrochenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Für Neckarbischofsheim bedeutet das eine sogenannte Kompensationszahlung von rund 332.000 Euro. "Die Mindereinnahmen aus der Einkommenssteuer sind geringer als noch im Mai erwartet", sagte Adams. Außerdem seien die Schlüsselzuweisungen, also die Gelder, die Kommunen ohne Zweckbindung vom Land nach bestimmten Kriterien bekommen, auf dem ursprünglichen Niveau mit den Zahlen der Steuerschätzung 2019 zugesichert worden. Trotzdem fehlten dort knapp 22.000 Euro. Das in der Juni-Sitzung befürchtete Szenario, dass der Stadt 829.000 Euro fehlen werden, werde "aus derzeitiger Sicht" nicht eintreten.

Durch die Kompensation der Gewerbesteuer kann Neckarbischofsheim mit rund 170.000 Euro mehr rechnen als geplant. Weitere 27.000 Euro kommen aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer. Und auch die Corona-Soforthilfe in Höhe von 70.000 Euro trägt zur Entlastung bei.

Trotzdem fallen einige der Einnahmen geringer aus als erwartet. So ist der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer 217.000 Euro niedriger. Deutlich weniger Einnahmen wird es außerdem bei den Benutzungsgebühren geben. Adams erwähnte dabei die Kindergärten, die Grundschulbetreuung und das Hallenbad. Aber auch die Miet- und Pachteinnahmen werden geringer ausfallen. Insgesamt belaufen sich die Ausfälle auf rund 80.000 Euro.

Außerdem musste die Stadt aufgrund der Pandemie in einigen Bereichen mehr Geld ausgeben. Dazu zählen ein erhöhter Reinigungsaufwand und Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Spuckschutz, Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe. Ebenso haben die Einnahmeausfälle des ÖPNV, die die Gemeinden zu einem Teil auch mittragen und ausgleichen müssen, zu Buche geschlagen. Genauso wie das größere Defizit des evangelischen Kindergartens, bei dem die Elternbeiträge ausfallen. Die Stadt hat dadurch einen höheren "Abmangelbetrag" den sie zahlen muss. Insgesamt zeigt der Ergebnishaushalt gegenüber der Planungen ein Defizit von 52.000 Euro.

Dadurch, dass die Stadt aber auch einiges einsparen konnte, zum Beispiel bei der Erneuerung der Gehwege im Zuge des Breitbandausbaus – die Kosten hätten sich hier auf 140.000 Euro belaufen – könne das Minus weitgehend ausgeglichen werden, sagte Adams.

Auch kann die Stadt in diesem Jahr weniger investieren als geplant. Das liege vor allem an der Verzögerung des Kindergartenneubaus, sagte Adams. Die Baugenehmigung liege zwar inzwischen vor, durch die europaweite Ausschreibung werde sich der Baubeginn allerdings verzögern. "Die vorgesehenen Kosten von rund 1,4 Millionen Euro werden sich zum Großteil in die Folgejahre verschieben", erklärte die Kämmerin. 2021 stehen aber noch weitere Anschaffungen an, wie das Löschfahrzeug für die freiwillige Feuerwehr, das rund 400.000 Euro kosten wird.

Adams sieht vor allem das kommende Jahr kritisch und sagte, dass die Finanzplanung für den Haushalt 2021 angepasst werden müsste, ausgehend davon, dass es weniger Steuereinnahmen gibt. Die Stadt werde wohl mit einem "blauen Auge" davon kommen. "Wir müssen aber mit großer Vorsicht in die Zukunft schauen, da uns der eigentliche Einnahmeeinbruch noch bevorsteht." Sie machte aber auch darauf aufmerksam, dass unter anderem die Mehreinnahmen durch die Kompensationszahlungen dem Finanzhaushalt angerechnet werden, was zur Folge hat, dass die Stadt im Haushaltsjahr 2022 weniger Geld aus den Schlüsselzuweisungen bekommen wird. "Die Zielvorgabe muss daher für die nächsten Jahre sein, die Finanzierung der begonnenen und unumgänglichen Maßnahmen sicherzustellen und noch nicht vorgenommene, nicht zwingend erforderliche Maßnahmen erneut zurückzustellen", sagte sie.