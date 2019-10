Neckarbischofsheim/Eppingen. (jou) Eigentlich sollte der Donnerstag nur der Auftakt von zwei ganzen Verhandlungstagen in diesem Verfahren am Heilbronner Amtsgericht sein. Schlussendlich kam es dann doch ganz anders. Innerhalb einer Stunde konnten alle Beteiligten das Gericht verlassen. Damit hatte sich dann auch die Vorhersage des Anwalts einer der beiden Angeklagten bestätigt, der kurz zuvor sagte: "Wir entlasten damit eventuell ein deutsches Gericht."Aber der Reihe nach. Was war geschehen?

In dem Verfahren waren zwei Frauen wegen Wuchers angeklagt. Die Ältere der beiden soll sich als Betreuerin um ein Ehepaar aus Eppingen gekümmert haben. Laut Anklageschrift soll sie 2012 die älteren Herrschaften dazu gebracht haben, das Grundstück samt Haus an ihre Freundin aus Neckarbischofsheim, die ebenfalls angeklagt war, zu verkaufen. Der Vertrag wurde sogar von einem Notar aufgesetzt. Über den Kaufpreis von 42.000 Euro sollen sich alle Beteiligten einig gewesen sein. Die 59-jährige Betreuerin des Ehepaares soll sich den Umstand zunutze gemacht haben, dass der Ehemann, der mittlerweile verstorben ist, und damals schon über 80 Jahre alt war, an fortgeschrittener Demenz litt.

Wie wohl von Anfang an geplant war, ist der Sohn der Betreuerin mit seiner Familie dann in das Haus eingezogen. Soweit so gut – oder eben auch nicht. Hier könnte die Angelegenheit zu Ende sein, hätte die Tochter des Ehepaares, die gleichzeitig auch Alleinerbin ist, nicht Anzeige gegen die beiden 59- und 35-jährigen Frauen erstattet. In einem ersten Verfahren wurde ein Gutachten erstellt, das den Gesamtwert auf 88.000 Euro beziffert hat.

Nach kurzem Rechtsgespräch haben sich Staatsanwaltschaft, Richter und die beiden Rechtsanwälte am Donnerstag geeinigt. Das Verfahren wird vorläufig eingestellt. Allerdings muss die 35-jährige Freundin, die das Haus gekauft hat, weitere 40.000 Euro an die Alleinerbin bezahlen. Dazu kommen weitere 6000 Euro, die die Betreuerin des Ehepaares zahlen muss. Ist das Geld bis zum 24. April 2020 auf dem Konto der Tochter, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Dann wird auch die Beschlagnahmung des Grundstückes aufgehoben.