Neckarbischofsheim. (fro) Sechs Wochen hatte die Netto-Filiale geschlossen, jetzt hat sie am vergangenen Samstag wieder geöffnet – und zwar kernsaniert. Am Dienstag begutachteten Bürgermeister Thomas Seidelmann und Netto-Gebietsleiter Aljoscha Klimm das Werk von Silvio Mikolasch, dessen Baufirma Böpple-Bau die Vergrößerung und Renovierung des Discounters in der Von-Hindenburg-Straße "auf den Tag genau" erledigt hat, wie Seidelmann anmerkte.

Dass das Unternehmen während der Schließung keine Ersatz-Einkaufsmöglichkeit angeboten hatte, war bei manchen Neckarbischofsheimern auf wenig Verständnis gestoßen, denn der Netto ist die einzige Einkaufsmöglichkeit im Ort, abgesehen vom kleinen Naturkostladen "Löwenzahn". Das Angebot der Gemeinde, gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe und dem Generationennetzwerk einen Fahr- und Einkaufsdienst für ältere Bürger anzubieten, wurde aber dann kaum gebraucht, erzählte der Bürgermeister. Lediglich "fünf bis zehn Mal" sei das Angebot in Anspruch genommen worden. "Die Schließung war am Ende gar kein Problem", findet der Bürgermeister, der sich auch bedankte, dass das Unternehmen die Filiale saniert hat.

Klimm, der einst seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in ebenjener Filiale in Neckarbischofsheim absolvierte, ist sichtlich stolz auf den neuen Markt: Dessen Sanierung sei "auch nötig" gewesen, der alte Markt sei "nicht mehr zeitgemäß" gewesen. Man müsse sich über den Vorher-Nachher-Vergleich "nicht unterhalten". Klimm ist für rund 55 Netto-Filialen im Rhein-Neckar-, Neckar-Odenwald- und Hohenlohekreis und in Heilbronn verantwortlich.

Die Verkaufsfläche wurde von circa 760 auf 960 Quadratmeter vergrößert, die Fliesen ausgetauscht, die Beleuchtung erneuert und auf LED-Technik umgestellt. Auch eine neue Kühlung hat das Gebäude bekommen. Der Leergutautomat befindet sich jetzt im Eingangsbereich des Marktes, hinter der neuen, hohen Glasfront. Nebenan ist auch wieder eine Filiale der Bäckerei Grimminger eingezogen, größer und mit neuer Sitzgelegenheit. Der Parkplatz wurde ebenfalls teilweise erneuert, dort wurden Pflastersteine verlegt, die die Parkplätze ausweisen und neue LED-Lampen sorgen für bessere Beleuchtung. "Bis auf die Hülle" sei der Markt neu, ergänzt Mikolasch. Die Ladeneinrichtung wie Regale hat eine andere Firma übernommen. Über die Kosten schweigt Klimm lieber, sagt aber immerhin, dass es "genug" gekostet habe. Mikolasch fügt an, dass die Glasfassade "auch nicht für fünf Euro" zu bekommen sei.

Das Sortiment des Discounters ist hingegen gleich geblieben, rund 5000 Artikel werden angeboten. Seidelmann hat allerdings ein paar neue Biersorten erspäht, die aufgrund der größeren Fläche jetzt verfügbar sind.

Die Sanierung verlief laut Mikolasch relativ reibungslos, vom Baustoffmangel sei bei diesem Projekt noch nichts zu spüren gewesen. Der Zeitplan sei allerdings ziemlich knapp und nur durch gute Planung, Taktung und Absprachen realisierbar gewesen. Ein paar kleinere Arbeiten im Außenbereich des Gebäudes müssen noch erledigt werden. Seidelmann berichtet von bislang nur positivem Feedback aus der Bevölkerung. Am Tag der Neueröffnung sei "die Hölle losgewesen".