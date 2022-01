Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. "Ganz spontan" haben Dirk Hartkopf und seine Mitstreiter im Jahr 2015 gehandelt. Und so haben sie vor sechs Jahren "ganz spontan" einigen Familien ganz schön helfen können. Hartkopf hat damals die Neckarbischofsheimer Flüchtlingshilfe gegründet, als Tausende auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Hunger an den Grenzen Europas standen. Jetzt hat sich die Initiative aufgelöst, weil es für sie nichts mehr zu tun gibt. Im Gespräch mit der RNZ zieht der ehemalige Vorsitzende eine kleine Bilanz und berichtet von den Erlebnissen.

"Irgendwas müssen wir tun", hat Hartkopf sich damals gedacht. Erfahrung hatte er keine, aber das hat ihn nicht abgehalten, erzählt der Waibstadter. Da er schon zuvor viele Jahre mit Vereinen zu tun hatte und beruflich ein Online-Vereinsverwaltungssystem entwickelt hat, sei das schon mal die "halbe Miete" gewesen. Er kannte sich eben mit den Strukturen aus, erzählt er.

Damals wurde die ehemalige Strumpffabrik zu einer Notunterkunft umgebaut. Dabei war neben der "normalen" Wohninfrastruktur aber vor allem eines ganz besonders wichtig: Der Aufbau eines W-Lan-Netzes, damit die Geflüchteten Kontakt mit der Familie oder Freunden in ihrer Heimat aufnehmen konnten. Eine Spendenaktion wurde gestartet und der ehemalige "Treff 3000" wurde als Lager für Kleider oder Spielzeug genutzt. Die Bereitschaft der Neckarbischofsheimer sei "überragend" gewesen, berichtet Hartkopf.

Als dann die Familien eintrafen, habe man ihnen vor allem beim Ausfüllen von Formularen geholfen und die Leute nach Karlsruhe begleitet, wenn sie ihre Anhörungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatten. Gerade zu Beginn sei die behördliche Unterstützung relativ klein gewesen, weshalb die Flüchtlinge auf Hartkopf und die anderen Helfer angewiesen waren. Dann hat der Verein Laptops beschafft, dass man auch ein bisschen Bildung in Form von Sprachkursen anbieten konnte.

Neben der doch recht "trockenen" Unterstützung beim Papierkram und Behördenangelegenheiten ging es dem Verein aber auch darum, dass sich die Leute hier schnell wohl fühlen. Da wurde beispielsweise gemeinsam gekocht, und es gab einen Tag der offenen Tür. Bei einem großen Fest haben die Familien Spezialitäten aus ihren Heimatländern für die Bevölkerung gekocht, das war "ein toller Erfolg", erinnert sich Hartkopf. Manche Kinder konnten auf Ausflüge mit dem Gymnasium gehen. Mit Spendengeld wurde eine Tischtennisplatte gekauft, und auch eine Fahrradwerkstatt wurde aufgebaut, die es bis heute gibt. Sie wird auch nach der Auflösung bestehen bleiben.

In der Neckarbischofsheimer Unterkunft waren nur Familien untergebracht. Deshalb hat es laut Hartkopf kaum Konflikte gegeben, die es in manchen Einrichtungen gab, in denen viele junge Männer wohnten. Insgesamt habe man "sehr gute Erfahrungen" gemacht und "ganz, ganz tolle, berührende Momente" mit den Menschen erlebt. Dafür waren die Schicksale der Menschen dort teilweise wirklich hart, sagt Hartkopf. Er hat damals die Protokolle der Interviews, die die Geflüchteten beim BAMF hatten, gelesen. "Das will niemand erleben", findet Hartkopf. Über eine jesidische Familie hat er dann sogar einen Film gedreht.

Die Arbeit habe Spaß gemacht, sei aber auch sehr fordernd gewesen. Negatives mit den rund 70 Leuten habe er kaum erlebt, nur die "merkwürdigen Vorstellungen" einer Mutter fallen Hartkopf spontan ein: Die Frau habe von den Helfern mal verlangt, dass diese sich um ihre Kinder kümmern, dass sie "frei haben" kann. "Aber das waren Ausnahmen", ergänzt Hartkopf. "Nimm 70 Leute aus Deutschland, da hast du auch ein paar Deppen dabei", sagt er lachend. Als klar wurde, dass Flüchtlinge nach Neckarbischofsheim kommen würden, habe es auch ein paar kritische Stimmen in der Stadt gegeben, erinnert sich der Vorsitzende. Die seien schnell ruhiger und auch nicht mehr geworden. "Das war ja auch was", findet Hartkopf.

Nach etwa einem Jahr mussten die Familien in die sogenannte Anschlussunterbringung. Somit wurden die Menschen im ganzen Landkreis verteilt, weshalb der Kontakt zu ihnen dann auch "etwas im Sande verlaufen" ist, sagt Hartkopf. Da es auch immer mehr Integrationsmanager vom Kreis gab, mussten die Neckarbischofsheimer auch nicht mehr so viel Unterstützung leisten. Die Experten kannten sich mit behördlichen Dingen selbstverständlich besser aus als die "Laien". Dann hat sich der Verein zur Integrationshilfe Neckarbischofsheim gewandelt. Doch deren Angebot wurde kaum benötigt. Als dann zwei Vorstandsmitglieder aufhören wollten, hat man sich zur Auflösung entschlossen. Die Kosten für den Internetanschluss übernimmt die Stadt, die Tischtennisplatte und die Vereinskasse werden ebenfalls der Gemeinde übergeben. Hartkopfs Fazit: "Es war toll. Punkt." Und er würde es immer wieder machen.