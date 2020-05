Neckarbischofsheim. (fro) Auch die Kleinen leiden unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie: Schulen und Kindergärten sind geschlossen, sogar Spielplätze waren lange Zeit gesperrt. "Social Distancing" bedeutet auch, dass man die Freunde nicht nur nicht mehr in der Schule, sondern auch nicht mehr nachmittags zum Spielen treffen konnte. Da hat sich Simone Hafner etwas für die Kinder aus der Nachbarschaft überlegt. Gemeinsam mit anderen Eltern des Wohngebiets "Eichertstal" hat sie sich in deren "Whats-app"-Gruppe ausgetauscht und ein paar Aktionen für die Kids ins Leben gerufen.

Hafner geht es vor allem darum, "für die Kinder die Zeit zu erleichtern", sagt sie im Gespräch mit der RNZ. Die Familien in dem neuen Wohngebiet hätten alle einen guten Kontakt zueinander. Beispielsweise organisiere man Straßenfeste oder gestalte Adventsfenster. Als gelernte Erzieherin kennt sich Hafner außerdem gut damit aus, wie Kinder zu beschäftigen und zu fördern sind.

So habe man eine Bärenjagd initiiert, bei der Anwohner Teddybären in ihre Fenster gesetzt haben. Die Kinder konnten bei einem Spaziergang durch den Ort ihre Entdeckungen zählen und bekamen am Ende einen Preis. Hafner geht es darum, "mit einfachen Sachen Dinge zu gestalten". So hat sie kurzerhand dazu aufgerufen, eine Steinschlange zu starten und dafür sogar extra handgroße Kieselsteine von einem Heilbronner Kieswerk gespendet bekommen. Die Kinder der rund 15 Familien, die sich in der "Whatsapp"-Gruppe austauschen, können diese nun bemalen. So soll eine Schlange aus bunten Kieseln entstehen. Dabei hat man auch gleich im nahegelegenen ASB-Seniorenzentrum angefragt, vor dem die Schlange gestartet wurde. Die Mitarbeiter waren von der Idee begeistert und bezogen die Kunstidee in ihr tägliches Aktivierungsangebot für die 21 Senioren mit ein. So bepinseln auch die Bewohner des Heims Steine. Die Aktion sei "super angekommen", sagt Haus- und Pflegedienstleiterin Madeleine Hoffmann. "Die Schlange wächst."

Allgemein seien die Aktionen von Hafner und einer weiteren Mutter, die auch "kreativ unterwegs" ist, "sehr gut" angenommen worden, erklärt Hafner. Bis die Kinder wieder in die Schule können, will Hafner jetzt an jedem Wochenende eine Aktion starten. Für die größeren Kinder sind zum Beispiel eine Schnitzeljagd oder Stadtrallye durch die Stadt in Planung. Für den Wahltag am 24. Mai soll es ein Quiz zu der Stadt geben.