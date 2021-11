Neckarbischofsheim. (zg) Drückjagd im Allianzwald: Der Forstbezirk Odenwald bläst am Samstag, 20. November, in dem Jagdbezirk gemeinsam mit einigen Nachbarrevieren zur Drückjagd. Dies sei erforderlich, um "die teilweise erheblichen Wildschäden" in der Landwirtschaft rund um den Allianzwald zu verringern und "die dringend notwendige natürliche Verjüngung des Waldes zu unterstützen". Wenn viele Jäger gleichzeitig zur Jagd gehen, könne dies auch "der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen", heißt es.

Verkehr eingeschränkt

Die revierübergreifende Drückjagd erstreckt sich jeweils auf die west- und östlich liegenden Flächen der Kreisstraße 4284 zwischen Neckarbischofsheim und Hasselbach, der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Untergimpern und Hasselbach sowie der Landesstraße 549 zwischen Neckarbischofsheim und der Gemarkungsgrenze Untergimpern zu Obergimpern. Die betroffenen Wälder sind von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Auf der Kreisstraße 4284 und der Landesstraße 549 soll die Geschwindigkeit für Fahrzeuge entsprechend einer Beschilderung auf 50 oder 30 Stundenkilometer reduziert werden. Auch die Gemeindeverbindungsstraße Untergimpern-Hasselbach wird gesperrt.

Warnung vor Wild und Hunden

Waldbesucher und Privatwaldbesitzer werden dringend gebeten, Spaziergänge und Arbeiten in den Wäldern in diesem Bereich und an diesem Tag zu unterlassen. Grundsätzlich müsse auf angrenzenden Straßen "in vermehrtem Maß mit plötzlich sehr schnell die Straße überquerenden Hunden und Wild gerechnet" werden.