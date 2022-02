Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. "Nur dringend notwendige Maßnahmen" hat Kämmerin Marion Adams im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 vorgesehen – "wie vergangenes Jahr auch schon", sagte sie bei der Einbringung und Beratung des Zahlenwerks in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und auch im Jahr 2020 waren schon Maßnahmen geschoben worden. Es handelt sich um Projekte, die fortgesetzt werden, oder um Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden. Adams betonte auch, dass die Stadt keine neuen Kredite aufnehmen wird und dass die Steuersätze schon seit zehn Jahren gleichgeblieben sind.

Im Ergebnishaushalt steht ein Plus von 91.400 Euro. Die Kämmerin listete dann auf, mit welchen Abweichungen sie im Vergleich zum Vorjahr bei den Einnahmen rechnet. Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt rund 11,4 Millionen Einnahmen rund 11,3 Millionen Euro Ausgaben gegenüber.

Mit rund 1,12 Millionen Euro Mehreinnahmen rechnet Adams im Vergleich zum Jahr 2021. Diese Summe kommt zum einen durch gut 280.000 Euro Mehreinnahmen aus Steuern zustande, darin enthalten sind unter anderem Einkommenssteuer (plus 176.000 Euro) und Gewerbesteuer (plus 78.000 Euro). Zum anderen rechnet die Stadt mit 817.000 Euro Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen. Darin sind beispielsweise knapp 590.000 Euro Schlüsselzuweisungen vom Land wegen mangelnder Steuerkraft oder Sachkostenbeiträge für das Gymnasium (rund 163.000 Euro) enthalten.

Ebenso sind aber auch die Ausgaben gestiegen, insgesamt um rund 1,15 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Posten machen dabei sogenannte Sach- und Dienstleistungen für rund 225.000 Euro aus. Darunter fallen 73.000 Euro für Gebäudeunterhaltung, 37.400 Euro für Verbrauchs- und Betriebsmittel und 27.300 Euro für Lernmittel. Auch Kosten von rund 77.000 Euro für die (Pandemie-bedingte) Reinigung des Schulzentrums sind dabei.

"Enorm", wie Adams sagte, steigen auch die Transferaufwendungen, 238.000 Euro werden beispielsweise für die Evangelische Kirche fällig, die Trägerin des Kindergartens ist. 137.800 Euro gibt die Stadt Privatleuten als Zuschuss, die im Gebiet "Stadtkern" Gebäude sanieren. Die Finanzausgleichsumlage schlägt mit 201.000 Euro, die Kreisumlage mit 200.000 Euro zu Buche.

74.500 Euro werden für Personal im Kindergarten in Untergimpern und für die Grundschulbetreuung fällig; 43.000 Euro kostet die Neufassung des Kanalkatasters. Zu beachten sei, dass man keine größeren Puffer eingeplant habe – man müsse also hoffen, dass es zu keinen Überraschungen kommt.

Was die Maßnahmen im Ergebnishaushalt angeht, wird Geld für Sanierungen und für die Instandsetzung der Blitzschutzanlage am Gymnasium (15.000 Euro) fällig. 27.500 Euro kostet das Hallenbad, Sanierungen im Sanitärbereich im Helmhofer Kindergarten kosten 82.000 Euro. Für die Gehwegerneuerung im Zuge der Glasfaserverlegung kommen zu den schon 2021 eingeplanten 140.000 Euro nochmal 100.000 dazu.

Bei den Investitionen listete Adams 28 Punkte auf, von denen einige im vergangenen Haushaltsjahr nicht umgesetzt werden konnten. Größte Posten sind 400.000 Euro für das neue Löschfahrzeug, verteilt auf zwei Jahre, und 100.000 plus mittelfristig weitere 250.000 Euro sollen in die Sanierung des ehemaligen Rathauses fließen. 140.000 Euro werden für die Restabwicklung der Erweiterung des Gymnasiums fällig. Weitere 190.000 Euro plus 10.000 Euro für Planungen wurden für das Schulzentrum wegen einer Umspannaktion für 2023 eingeplant: Dazu erklärte Hauptamtsleiter Jürgen Böhm auf Nachfrage von Hans Peter Jelinek, dass es ab und an zu Stromschwankungen im Schulzentrum komme, da der gesamte Komplex über ein einziges Kabel "angefahren" werde. Deshalb wolle man eine neue Anbindung diskutieren. In diesem Zusammenhang stehen weitere 600.000 Euro für die Jahre 2023 und 2024 für eine neue Heizzentrale im Planwerk, die mit 450.000 Euro bezuschusst werden könnte.

Neues zum schon lange geplanten und immer wieder verschobenen Kindergartenneubau tauchte dann auch in Form der größten Maßnahme im Haushalt auf: Die Stadt möchte den Kindergarten nun in Modulbauweise auf dem Fundament des ehemaligen Supermarkts "Treff 3000" errichten. Dafür wird mit insgesamt vier Millionen bei 2,5 Millionen Euro Zuschüssen über zwei Jahre gerechnet. Für die Modulbauweise habe man sich jetzt entscheiden, weil alles andere "zeitlich nicht machbar" gewesen wäre, sagt Bürgermeister Thomas Seidelmann auf Nachfrage. Er war wegen seiner Corona-Infektion zum Zeitpunkt der Sitzung noch in Quarantäne.

Ebenfalls immer wieder taucht die Sanierung des Fünfeckigen Turms in den Haushaltsplänen auf: Diesmal wurde der Betrag auf 40.000 Euro aufgestockt. Ob sich dann tatsächlich etwas tut, wollte auch Andreas Bender wissen. Man sollte im besten Fall im Laufe des Jahres "was machen", denn sonst lasse man ein "Symbol der Stadt verfallen".

Neu in die mittelfristigen Planungen wurden 2,6 Millionen Euro, verteilt über acht Jahre, für die Reaktivierung der Krebsbachtalbahn aufgenommen, falls das Projekt denn realisiert wird (wir haben berichtet). Auch die Sanierungen von Schlossstraße (40.000 Euro) und Turmstraße (606.000 Euro) sind im Etat verankert.