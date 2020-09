Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Sie singen vom Pfingst-Ochsen, von der Soße, die nie fehlen darf, vom Wohnmobil oder von ihrer Liebe zu Neckarbischofsheim. Humorvolle und nachdenkliche Texte, direkt aus dem Leben gegriffen, unterlegt mit bekannten Rockmelodien, gesungen im Dialekt. "Wir hoffen, das kommt beim Publikum gut an", sagt Bernhard Lorenz, Texter, Arrangeur und Vollblutmusiker mit kurpfälzischen Wurzeln, der sich seit vielen Jahren in Neckarbischofsheim "sauwohl" fühlt und erstmals dieses Genre bedient. Lorenz und sein musikalischer Nachbar Michael Metzger sind sozusagen die Geburtshelfer der "Neckarbischofsheim Allstars", die mit Harald Albrecht und Jürgen Thebes ein Quartett bilden.

"Schuld ist auch Corona", sagen Metzger und Lorenz lächelnd. Beide wollten immer schon mal zusammen "jammen", aber erst die lange Durststrecke ohne Musik und Auftritte hat die beiden Nachbarn zusammengeführt. "Wir wollten einfach Spaß haben", sagt Metzger, der Schlagzeuger bei der Band "Midnight Rambler" ist. Und dann habe sich eine Eigendynamik entwickelt. Erst wurde Musikerkumpel Thebes angefragt, der unter anderem bei den "Renegades" spielt. "Ich habe dann einen Anruf bekommen", erzählt Bassist Thebes. "Und beim Singen und gleichzeitigem Gitarrespielen habe ich gedacht, ein weiterer Gitarrist wäre ideal", sagt Lorenz zur nächsten Verpflichtung. "Und dann habe ich auch einen Anruf bekommen", ergänzt Gitarrist Albrecht.

Von Beginn an habe man persönlich und musikalisch gut harmoniert. "Ich hatte schon länger eine Idee im Kopf, mit Neckarbischofsheimer Musikern etwas zu machen. Und so waren die ,NBH-Allstars‘ geboren", erzählt Lorenz, der dann auch die Idee mit den Texten im Dialekt hatte. So wird aus "Sharp Dressed Man" "De Pfingschd-Ochs" oder aus "Highway to Hell" wird "Uff’m Hämweg werd’s hell."

Bei der Liedauswahl schauen sie, was ihnen gefällt. Lorenz arrangiert neu und textet dazu. "Glücklicherweise sind wir alle in einem Alter, in dem wir alle etwas entspannter sein können und uns nichts beweisen müssen ", sagt Metzger, der zu Beginn dem Bandnamen nichts abgewinnen konnte. "Das Projekt heißt nur augenzwinkernd ,Neckarbischofsheim Allstars‘", erklärt Lorenz, denn man möchte zukünftig immer mal wieder "verborgene Talente aus unserem Heimatort mit auf die Bühne holen".

Wie weit sie von den namentlichen "Star-Allüren" entfernt sind, und mit wie viel Humor und Freude sie die Lust an der Musik ausüben, zeigt sich bei ihrem zweiten Bandnamen für die "Auswärtsauftritte". Denn weil der jetzige Bandname nur für Auftritte in "Bischesse" Bedeutung habe, musste ein anderer Name her. Die Idee hatte dann Albrecht, der einen Blick auf ein bekanntes doppeldeutiges Plakat über die Baden-Württemberger im Probenraum warf und vorschlug: "Außer Hochdeutsch". "Das passt zu uns", urteilten die anderen Bandmitglieder.

Und wenn die vier in ihrem Probenraum im Bitzweg loslegen, dann hört sich das erst mal rockig an, so wie man es bei Songs wie "Johnny be good", "Get it on" oder "Smoke on the water" erwartet. Da haben "richtig gute Musiker richtig Bock auf richtig gute Musik", so könnte man es zusammenfassen. "Vier Kerche unn ä aldes Schloss, die Vereine sinn famos, ä Stadtfeschd unn die Kerwe, blos Metzger hammer käne, mir kumme gradwegs, ja gradwegs, mir kumme gradwegs vunn Bischesse", singt Lorenz zu "Nutbush City Limits". Es könnte die neue Hymne der "Bischessemer" werden.

Das wird man am Freitag, 2. Oktober, ab 19 Uhr feststellen können, wenn die "Neckarbischofsheim Allstars" vor dem Café Mesodi, das als Veranstalter fungiert, ihre Premiere bei einem Open-Air-Konzert feiern werden. Natürlich alles unter Einhaltung der Corona-Regeln. Gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern des Chores "Next Generation", die ebenfalls mitorganisieren und Lieder beitragen werden, hoffen alle auf ein gutbesuchtes Konzert. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird aber gebeten, denn "der Erlös kommt dem neuen Kinderbecken des Freibads zugute", sagt Lorenz.

Info: Aufgrund der Platzbegrenzung ist eine Anmeldung erforderlich. Bevorzugt wird die Reservierung über E-Mail an nextgenerationchor@gmail.com. Falls keine Online-Anmeldung möglich ist, bitte unter Telefon 07263 / 7710320 reservieren.