Neckarbischofsheim. (jou) Waren es vor dem Wochenende in der Stadt noch sechs Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, hat sich die Zahl binnen zweier Tage verdoppelt.

Wie Bürgermeister Thomas Seidelmann auf RNZ-Nachfrage mitteilte, seien elf der zwölf Fälle aus Untergimpern, einer aus Helmhof. Die Fälle im Stadtteil Untergimpern seien alle möglicherweise mit einer privaten Feier im Ort in Verbindung zu bringen. Schon Anfang Oktober seien drei Personen aus dem Umfeld erkrankt und viele weitere, die mit den Covid-19-Infizierten unmittelbaren und längeren Kontakt hatten, und somit Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind, in Quarantäne, erzählt Seidelmann. Nun sind offenbar noch weitere Personen erkrankt. Untergimpern sei "zu einem kleinen Hotspot" geworden, sagt das Stadtoberhaupt. Die Personen, deren Altersstruktur gemischt ist, hätten eher milde Symptome. Eine der infizierten Personen hat das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium besucht. Daher ist nun auch eine 11. Klasse in Quarantäne. Ebenso sind sechs Lehrer unmittelbare Kontaktpersonen. Sie werden nun auf das Virus getestet und müssen sich ebenfalls in Quarantäne begeben.

Seidelmann wünscht sich, dass die Einwohner aufeinander Rücksicht nehmen, wenn möglich Feiern vermeiden und das alles, ohne in Panik zu verfallen. Grundsätzlich sieht er die Stadt aber gut aufgestellt in Sachen Corona-Pandemie. Es gäbe auch am Gymnasium und in den Vereinen ein gutes Hygienekonzept. Besondere Maßnahmen wird es wegen dem Corona-Ausbruch allerdings nicht geben. "Wir warten jetzt ab", sagt der Bürgermeister. In der kommenden Woche wird es aber nur noch mit vorheriger Terminvergabe möglich sein, das Rathaus zu besuchen. Außerdem sei die Stadt vom Land Baden-Württemberg dazu angehalten worden, wie alle anderen Gemeinden auch, verstärkt die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren.