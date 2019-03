Die Sanierung der Brücke in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße wäre genauso teuer wie ein Neubau. Jetzt wird das weitere Vorgehen geplant. Foto: Christiane Barth

Neckarbischofsheim. (cba) Dringend: Dieses Adjektiv fiel häufig, als im Gemeinderat von der Brückensanierung in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße die Rede war. Doch zunächst steckt das Bauvorhaben tief in den Voruntersuchungen. "Der Auftrag an das Planungsbüro wurde erteilt", informierte Roland Herbold vom Bauamt.

Zunächst habe geklärt werden müssen, welche Gründung benötigt werde, zu diesem Zweck seien Bohrungen durchgeführt und sei der Untergrund erkundet worden. "Erst dann wissen wir, welches Geld wir einstellen müssen in den Haushalt", sagte Herbold, der dem Gemeinderat deutlich machte: "Auch die Voruntersuchungen kosten!" Keinen Zweifel ließ der Technische Bauamtsleiter an der Dringlichkeit der Maßnahme: "Fest steht: Wir brauchen eine neue Brücke."

Beim jährlichen Check, bei dem die Standfestigkeit auf Herz und Nieren geprüft wird, sei das Bauwerk nicht mehr gut weggekommen. Eine Sanierung, die ebenfalls in Erwägung gezogen worden sei, rentiere sich nicht. "Sie würde genauso teuer kommen wie die Neuerrichtung", verdeutlicht der Leiter des Technischen Bauamts. Eruiert werden müsse jetzt, ob die Gründung künftig auf Bohrpfählen oder auf einem Fundament durchgeführt werden solle.

Beauftragt sei jedoch bislang lediglich die Planung, der Bau könne möglicherweise schon 2020 stattfinden. "Sofern es unser Haushalt zulässt", sagte Herbold. Die Kosten könne man bislang jedoch noch nicht abschätzen. Auch die Kosten einer Komplettsanierung der Bürgermeister-Neuwirth-Straße könne man noch nicht beziffern. Billig jedoch wird das wohl nicht, da auch der Kanal erneuert werden muss. Und ob diese Maßnahme schon im nächsten Jahr finanziert werden kann, bezweifelt Roland Herbold angesichts der klammen Haushaltslage.