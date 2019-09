Neckarbischofsheim. (jubu) Zwei Verletzte und Totalschaden in noch unbekannter Höhe: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Samstag in Neckarbischofsheim.

Ein hatte gegen 00.50 Uhr die Ortsdurchfahrt Richtung Bernau passiert. Aus bislang unbekannten Gründen war der Fahrer auf Höhe eines Autohauses nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen die Mauer geprallt.

Dabei wurden zwei Insassen verletzt, sie mussten nach notärztlicher Versorgung in ein Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Neckarbischofsheim war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und band auslaufende Betriebsstoffe. Neben einer Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Sinsheim und dem Verkehrsunfalldienst der Polizei war das DRK aus Bad Rappenau und Sinsheim im Einsatz.

Am BMW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Straße musste im Nachgang durch eine Fachfirma gereinigt werden.