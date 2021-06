Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Lange hat’s gedauert, doch jetzt wird der Glasfaser-Ausbau in der Stadt konkret: Beim symbolischen Spatenstich der Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) wurden neue Infos zum Start bekannt.

"Einfach nur Dankeschön, dass es jetzt geklappt hat", sagte Bürgermeister Thomas Seidelmann zu Regionalleiter Vertrieb Robert Link von der BBV und weiteren Vertretern der Internetfirma aus dem hessischen Dreieich, die sich dem Ausbau des Clusters Sinsheim angenommen hat. Dass es jetzt so weit sein soll, sei aber eine "schwere Geburt" gewesen und man habe vonseiten der Verwaltung auch "ein bisschen rumgezickt", merkte der Bürgermeister an. Ursprünglich hätten die 912 Neckarbischofsheimer, die einen BBV-Vertrag abgeschlossen haben, nämlich schon längst am Netz sein sollen. Wie berichtet, verzögerten aber Corona und die Pleite des Tiefbauunternehmens "Telsita" den Ausbau in fast allen BBV-Kommunen deutlich. Insgesamt lässt sich die BBV den Ausbau in Neckarbischofsheim rund drei Millionen Euro kosten.

Der "richtige" Beginn mit Bagger und Arbeitern soll jetzt bei einem Termin mit dem Rathaus, BBV-Baukoordinatorin Marta Klawe und der Tiefbaufirma Ziegelmeier aus Augsburg am 17. Juni festgelegt werden. Dann wird auch feststehen, wo genau die Arbeiten beginnen werden. Eventuell möchte man auch Synergien mit der Firma Netze BW nutzen, die in nächster Zeit Stromkabel im Ort verlegen wird. Hier will man sich absprechen, sagt Koordinatorin Klawe. Am versprochenen Termin, wann dann alle Kunden in der Kernstadt, Helmhof und Untergimpern am schnellen Netz sein sollen, hält die BBV weiterhin fest: Weihnachten 2021 – auch wenn Hauptamtsleiter Jürgen Böhm und Thomas Seidelmann das immer noch nicht so recht glauben wollen.

Bevor es in einer Straße losgeht, werden Mitarbeiter der Baufirma alle Anlieger informieren, sei es durch Klingeln an der Haustür oder Infoblätter in den Briefkästen, versichert Klawe. Auf den Zetteln wird auch eine Telefonnummer stehen, bei der sich die Bürger melden können, falls es mal Probleme gibt. Böhm kündigte auch an, den Arbeitern "auf die Finger schauen" zu wollen.

Ein Angebot für alle, die noch kurzfristig einen BBV-Vertrag abschließen möchten, werde bei diesen Rundgängen ebenfalls gemacht. Der Anschluss kostet dann aber 600 Euro. Für alle, die schon jetzt einen Vertrag haben, ist die Glasfaser-Verlegung ans Haus kostenlos. Sollte sich jemand nach Abschluss der Tiefbauarbeiten noch für einen Anschluss entscheiden, wird es teuer: Dann kostet die Verlegung 2000 Euro.

In Neckarbischofsheim war die Vorvermarktung besonders gut gelaufen; in der letztmöglichen Woche wurde die benötigte Zahl an Verträgen abgeschlossen. Das lag auch an der Initiative eines Neckarbischofsheimers, der im Internet kräftig die Werbetrommel gerührt hatte. Vermarktungsleiter Link habe in dieser Woche "sehr geschwitzt", bis die Zahl erreicht wurde, sagte er.

Baukoordinatorin Klawe ist außerdem wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie der Ausbau funktioniert: Selbst wenn schon die Rohre und Leitungen verlegt sind und das Haus angeschlossen ist, heißt das nicht automatisch, dass der Kunde auch schon aufgeschaltet werden kann. Aus technischen Gründen kann es bedeuten, dass man dann noch länger warten muss. Bis Weihnachten soll aber jeder Kunde im Cluster Sinsheim am Netz sein.

Link schlug am Ende noch vor, zur Fertigstellung Glühwein und Würstchen spendieren zu wollen, da der obligatorische Umtrunk zum Spatenstich Corona-bedingt ausfallen musste. Wenn das Glasfaser-Geschenk also pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegt, gibt es das passende Getränk von der BBV dazu.

Neues zur letzten Kommune im Cluster Sinsheim, bei der noch nicht mit Arbeiten begonnen wurde, gab es ebenfalls zu erfahren: In Reichartshausen soll Anfang Juli symbolischer Spatenstich sein, sagte Link.