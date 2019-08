Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Das Schulfest am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium (ASG) wurde trotz der großen Hitze zu einem echten Besucherhit. Im Mittelpunkt: der Start eines Wetterballons, die Begrüßung der neuen Fünftklässler durch Schulleiter Harald Frommknecht und die Führungen durch die neuen Räume.

Dabei zeigten sich die Eltern durchweg begeistert von dem modernen Anbau, der einen Tag zuvor offiziell eingeweiht worden war. Ansteckende Euphorie war auch bei Lehrer Harald Kühn zu spüren, der schon zwei Jahrzehnte am ASG unterrichtet. "Das ist einfach toll geworden, und ich glaube, dass auch die Schüler unsere Begeisterung für die neuen Fachräume und den Anbau spüren."

Im gesamten Schulhaus herrschte Hochbetrieb. In der Aula gab es durchweg Aufführungen aus dem Bereich Musik, Tanz und Körpertheater, und in den verschiedenen Klassenräumen stellten die Schüler Tattoos, Filmprojekte, Theateraufführungen, Chorgesang, englischsprachiges Theater, Sketche oder eine "Retro-Running-Demo" vor. Auch eine Ausstellung zu umweltfreundlichem Verbraucherverhalten erwies sich als gefragter Anlaufpunkt an diesem späten Nachmittag.

Absoluter Höhepunkt war aber der Start des Wetterballons, der in die 32 Kilometer entfernte Stratosphäre eindringen und verschiedene Daten sowie Fotos sammeln sollte. Riesenandrang herrschte rund um den Startplatz "Roter Sportplatz", wo der aus einer dünnen Latex-Kautschuk-Hülle bestehende und mit Helium gefüllte Ballon von den Projektschülern der Klassen 9b/c zum Abflug vorbereitet wurde.

Verantwortlich für das außergewöhnliche Experiment waren die Fachschaften NWT, Chemie und EK unter der Leitung von Christian Müller. An aufgestellten Tafeln konnten sich die Besucher über den Ablauf des Projekts informieren, das rund 1500 Euro gekostet hat und vom Freundeskreis des ASG zu 50 Prozent gefördert wurde.

"Nach unseren Berechnungen wird der Ballon nach rund zweieinhalb Stunden zerplatzen und dann soll die Sonde mit einem Fallschirm im Raum Wiesloch/Walldorf landen", sagte Müller gegenüber der RNZ. Mit Schülern erklärte er den GPS-Tracker zur Ortsbestimmung, den Wetterballon und die Messgeräte.

Diese seien für die Daten der Höhe, der Temperatur, des Luftdrucks und der -feuchtigkeit zuständig. "Wir möchten vor allem vergleichen, ob die Werte mit den Vorgaben in den Schulbüchern übereinstimmen", erläuterte Müller weiter. Die bürokratische Prozedur beim Luftfahrtbundesamt Baden-Württemberg und der Deutschen Flugsicherung sei umfangreich, aber notwendig gewesen.

Gemeinsam wurde der Countdown beim Start des Wetterballons gezählt. Die daran befestigte Sonde sollte Daten zu Höhe, Temperatur, Luftdruck und -feuchtigkeit sammeln. Jetzt hoffen die Schüler und Lehrer, dass sich ein ehrlicher Finder beim ASG meldet. Foto: Jürriens

Von idealen Wetterbedingungen sprachen Müller und die Schüler, die anschließend enthusiastisch den Wetterballon beim gemeinsamen Countdown-Zählen mit den Gästen für seinen Forschungsauftrag in die Freiheit entließen. In Sekundenschnelle war der Ballon unter dem Beifall der Zuschauer aus dem Blickfeld entschwunden. Und so groß die Spannung und die Erwartung vor dem Start waren, so groß war auch die Enttäuschung, dass man den Kontakt zur Sonde verloren hatte, wie die RNZ am Tag danach erfuhr.

"Ich weiß nicht, ob wir einen Fehler gemacht haben oder ob er in ein Funkloch geraten ist", sagte Müller. Vielleicht hänge der Ballon in einem Baum, treibe auf dem Wasser oder sei auf einem Feld gelandet. "Es ist mehr als ärgerlich, dass dieses Projekt nicht erfolgreich beendet werden konnte. Wir hatten uns sehr auf die Auswertung der Daten gefreut und waren gespannt."

Die Enttäuschung aller Beteiligten sei groß. Man hoffe jetzt auf einen ehrlichen Finder. "Die Kontaktdaten des ASG sind auf jeden Fall hinterlegt."