Sinsheim. (pol/mare) Am Sonntag um 20.45 Uhr treffen in der "Rhein-Neckar-Arena" in Sinsheim die deutsche und die peruanische Fußball-Nationalmannschaft in einem Freundschaftsländerspiel aufeinander. Die Polizei teilt mit, wie An- und Abreise laufen und welche Gegenstände im Stadion erlaubt sind und was nicht.

Da bei internationalen Spielen keine Stehplätze erlaubt sind, verringert sich die Kapazität auf 25.494 Plätze. Das Stadion wird nahezu ausverkauft sein. Das Stadion wird zwei Stunden vor Anpfiff um 18.45 Uhr geöffnet.

Anreise per Bahn: Eintrittskarten für das Länderspiel in Sinsheim gelten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt.

Zur schnellen und sicheren An- und Abreise mit der Bahn sollten Zuschauer den Haltepunkt „Sinsheim Museum/Arena“. Von dort ist die Rhein-Neckar-Arena zu Fuß in etwa 15 Minuten erreichbar.

Als ergänzender Service ist zur An- und Abreise ein Bus-Shuttle-Verkehr zwischen dem Busbahnhof am Hauptbahnhof Sinsheim und der Rhein-Neckar-Arena eingerichtet, der die Fans zum Stadion bringt und nach Spielende wieder zurück.

Anreise mit dem Auto: Wer mit dem Bus oder Pkw an, sollte der Wechselwegweisung auf der Autobahn A6 zum Stadion und zu den Parkplätzen zu folgen. Als öffentliche Parkplätze stehen die Parkflächen P9 bis P11 sowie P12 bis P15 gegen eine Gebühr von 5 Euro zur Verfügung.

Busse fahren den Busparkplatz direkt am Museum Sinsheim an (P14) und folgen den Hinweisen Auto- und Technik-Museum. Die Arena-Besucher können dann unmittelbar vom Museumsgelände den Fußweg entlang der A6 zur Arena erreichen. Die Fußwege sind ausgeschildert.

Sowohl in der Anfahrtsphase aus Richtung Mannheim als auch in der Abfahrtsphase in Richtung Mannheim kann es wegen der Baustelle auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu Verkehrsbehinderungen kommen

Deshalb rechnet die Polizei bei der Abfahrt von den Parkplätzen P10 und P11 mit Verzögerungen.

Aufgrund der Verkehrslage kann es zu Verzögerungen bei der An- sowie Abfahrt kommen. Daher sollte für die Anreise zu diesem Spiel ausreichend Zeit eingeplant werden.

Grafik: Polizei

Ins Stadion dürfen folgende Gegenstände mitgenommen werden: Foto- und Videokameras ausschließlich für private Zwecke (Abmessung maximal 15 mal 15 mal 15 Zentimeter), keine Teleobjektive, keine Zusatztaschen, Ferngläser, Decken, Obst in angemessenen Verzehrmengen, Tetra-Pak-Getränkebehälter bis maximal 0,5 Liter (Flaschen aller Art sind nicht gestattet) sowie Fahnenstangen bis maximal 1,50 Meter Länge und drei Zentimeter Durchmesser.

Am Samstag landet die Nationalmannschaft gegen 12.30 Uhr auf dem City-Airport in Mannheim und fährt dann weiter zum Marriott-Hotel in Heidelberg, wo sich das Team rund um das Spiel einquartiert.