Von Tim Kegel

Sinsheim. Nun ging es Schlag auf Schlag: Bei der zweiten Großkontrolle binnen weniger Tage in Sinsheim hat die Polizei am Donnerstag erneut Auto-Poser ins Visier genommen. Von "Nadelstiche setzen" war die Rede. Man wolle "der Bildung einer Szene vorbeugen", hieß es.

Insgesamt seien 160 Fahrzeuge und 230 Personen kontrolliert worden. Auf einen 28-jährigen Iraker, der als Beifahrer unterwegs war, wurden Beamte in der Neulandstraße aufmerksam: Der Mann wurde wegen Urkundenfälschung per Haftbefehl gesucht und festgenommen. Nach Zahlung einer Geldstrafe von 1800 Euro kam er am Donnerstagabend wieder frei. Zwei Fahrzeuge waren technisch manipuliert und hatten daher keine Betriebserlaubnis; sie wurden aus dem Verkehr gezogen. Bußgeldverfahren gegen Halter und Fahrer wurden eingeleitet. Ein Autofahrer stand unter Alkohol, einer unter Drogen. Sechs Personen waren nicht angeschnallt oder hatten beim Fahren mit dem Handy telefoniert. Bei der Aktion zwischen 16 und 21 Uhr waren erneut über 60 Beamte im Einsatz, darunter die Ermittlungsgruppe "Poser" der Verkehrspolizeidirektion Mannheim und der Bereitschaftspolizei Bruchsal. Vor Ort waren auch ein Experte für Dokumentenfälschung und ein Drogenspürhund der Polizeihundestaffel Walldorf.

Bei den Kontrollen in der Neulandstraße war auch ein Experte für Dokumente im Einsatz. Foto: Tim Kegel

Bereits am Dienstag waren bei Kontrollen 65 Autos und 105 Personen überprüft sowie vier Fahrzeuge stillgelegt worden. Bei einem Wagen bestand der Verdacht auf gefälschte Papiere; ein Autofahrer wurde mit gefälschten Kennzeichen erwischt.

Bei der Aktion am Dienstag waren neben Jugendschutzkontrollen in sechs Shisha-Bars auch zwei orientalische Friseure überprüft worden. Lokalitäten dieser Art gelten oft als Treffpunkte junger Männer mit hochmotorisierten Fahrzeugen. Im Umfeld solcher Läden hatte am 14. September eine Hochzeitsgesellschaft mit einem Autokorso die Hauptstraße blockiert und Schüsse mit der Schreckschusspistole abgegeben. Die Kontrollen der vergangenen Tage stünden mit diesem Ereignis "nicht in Zusammenhang", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle gestern auf Nachfrage.

Unterdessen wurde der Redaktion ein Video des Autokorsos zugespielt. In den zwei Sequenzen ist zu sehen, wie der Pulk sich auflöst. Die Aufnahmen, die auf einer Terrasse in der Hauptstraße entstanden sind, zeigen mehrere PS-starke BMW und Audi-Cabrio, aber auch Luxussportwagen wie einen Maserati und einen Audi R8, beide mit rotem Kennzeichen für Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten, außerdem ein modifiziertes Land Rover-SUV. Zu hören sind laute Motorengeräusche, drei Mal knallt es. Etliche der Kennzeichen sind mit dem bloßen Auge gut lesbar. Die Straßenblockade, deren Bilder im Internet öffentlich wurden, zeigt das Material allerdings nicht. Zu sehen ist auch ein selbstfahrender Maishäcksler, deren Lenker als Zeuge gesucht wurde und mittlerweile mit der Polizei in Kontakt steht. Das Video werde zurzeit von Experten technisch aufbereitet und ausgewertet. Probleme dürfte allerdings weniger die Ermittlung der Halter der Fahrzeuge als jene der Fahrer bereiten.

Inzwischen ist von einer zweiten Straßensperrung während eines türkischen Hochzeitskorsos die Rede, die sich laut einer Augenzeugin vor drei Monaten auf der Bundesstraße 39 in Rohrbach zugetragen habe; auch hier seien Schüsse gefallen. Polizeisprecher Schätzle kennt den Vorfall nicht.

Grundsätzlich habe die Polizei bei Korsos, wie sie bei Hochzeiten, Fußballspielen und Ähnlichem passieren, zwar "einen Ermessensspielraum", würde "genötigt, blockiert oder geschossen", schrumpfe dieser Spielraum "allerdings sofort auf null".