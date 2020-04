Sinsheim. (zg) Ehrenamtliche nähen jetzt Gesichtsmasken für Sinsheimer Einrichtungen: Als Karin Preßmann vor etwas mehr als drei Wochen den Integrationsbeauftragten der Stadtverwaltung anbot, Gesichtsmasken zu nähen, habe sich die Nachfrage an Gesichtsschutz in Deutschland noch in Grenzen gehalten, heißt es im Rathaus.

Inzwischen sieht man immer mehr Menschen mit selbst gemachten Masken im Gesicht in der Öffentlichkeit, speziell beim Einkaufen. In Jena gibt es mittlerweile sogar eine Atemmasken-Pflicht.

Ob es auch in Sinsheim so weit kommt, sei nach Verwaltungssicht zwar fraglich, trotzdem spüre man eine gesteigerte Nachfrage. Als erste Interesse am ehrenamtlich erzeugten Gesichtsschutz bekundet hätten ein Altenpflegeheim im Stadtgebiet und eine psychosoziale Einrichtung. Karin Preßmann machte sich an die Arbeit und begann mit den Näharbeiten.

Sie fand Unterstützung bei Sohaila Rahimi; die Afghanin, die zurzeit in Sinsheim lebt, hat jahrelang als Schneiderin im Iran gearbeitet. Inzwischen sei die erste größere Anzahl an Masken übergeben worden, hieß es gestern; die Näharbeiten liefen weiter auf Hochtouren.

Da mehrere Einrichtungen Bedarf an Gesichtsmasken angemeldet hätten, würden Helfer gesucht; "nahezu täglich" meldeten sich Unterstützer. Auch die Suche nach Material wie Draht, Gummilitze und Stoff verlaufe aktuell "sehr erfolgreich". Preßmann, Rahimi und einige neue Näherinnen stimmten sich "über ’WhatsApp’ regelmäßig ab", sodass der persönliche Kontakt vermieden werde.

Info: Wer das Projekt unterstützen will, kann sich beim Koordinationsteam der Aktion "Sinsheim hält zusammen" im Amt für Familie, Bildung und Soziales melden; Telefon: 07261 / 404163, -267 oder -164; E-Mail: ehrenamt@sinsheim.de