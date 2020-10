Rund zwei Stunden dauerte die Verhandlung vor dem Sinsheimer Amtsgericht, was zu einem guten Teil auch an der Verteidigerin lag, die sich laufend wiederholte. Foto: Anjoulih Pawelka

Reichartshausen/Helmstadt-Bargen. (jou) Weil er an einem Unfall beteiligt war, bei dem ein Mann das Augenlicht auf einem seiner Augen verloren hat, wurde ein 27-Jähriger wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 70 Tagessätzen à 40 Euro und einem Fahrverbot von zwei Monaten verurteilt.

Der Unfall ereignete sich im Juli vergangenen Jahres auf der Kreisstraße K4188 zwischen Reichartshausen und Helmstadt. Der Angeklagte hat mit seinem BMW auf einer geraden Strecke einen Fahrradfahrer überholt, obwohl er gesehen haben muss, dass ihm ein Audi entgegenkommt. Die beiden Autos haben sich dabei an den Außenspiegeln berührt, wie es in der Anklageschrift steht. Daraufhin wollte der Audifahrer ausweichen, ist nach links geschleudert und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Bei dem Unfall hat er einen Glassplitter ins Auge bekommen und musste, genauso wie seine Beifahrerin, ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verlor er die Sehkraft auf einem Auge.

Dass der Angeklagte bei der Polizei mit genauer Personenbeschreibung ausgesagt hat, dass ein älterer Mann in einem Mercedes den Unfall verursacht habe und daraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde, spielte in der Verhandlung am Sinsheimer Amtsgericht eine untergeordnete Rolle. Der Anklagepunkt der fahrlässigen Körperverletzung wiegt schwerer als das Vortäuschen einer Straftat.

Schon zu Beginn der Verhandlung räumte die Verteidigerin im Namen des Angeklagten ein, dass dieser den Unfall verursacht habe. Damit hätte die Verhandlung eigentlich relativ schnell zum Ende kommen können. Tat sie aber nicht, was vor allem an der Verteidigerin lag. Diese plädierte im Gespräch mit Richterin und Staatsanwältin immer wieder dafür, dass das zeitweise anberaumte Fahrverbot von drei Monaten zu lang sei. Dadurch würde ihr Mandant seinen Job verlieren und könne auch die Geldstrafe nicht zahlen, vor allem, weil er erst kürzlich bei einer Firma als Lkw-Fahrer angefangen habe.

Außerdem wies sie auf einen Fall hin, bei dem ein anderer ihrer Mandanten beim Wenden einen tödlichen Unfall verursacht und kein Fahrverbot bekommen hatte. Daraufhin erwiderte die Richterin, dass die Rechtsanwältin Äpfel mit Birnen vergleichen würde. Ebenso war die Richterin davon überzeugt, dass der Arbeitgeber den Angeklagten anderweitig beschäftigen könne. Trotzdem wiederholte die Verteidigerin immer wieder ihre Argumentation. "Wir sind hier nicht auf dem Basar", entgegnete letztendlich die sichtlich genervte Richterin.

Dass das Urteil so ausfiel, begründetet die Richterin auch damit, dass sie den Eindruck habe, der Angeklagte bräuchte einen Denkzettel. Denn ein halbes Jahr nach dem Unfall habe er wieder gefährlich überholt und sei dabei erwischt worden, obwohl er bei dem Unfall zwischen Reichartshausen und Helmstadt-Bargen gesehen habe, wie das Opfer geblutet habe.

Außerdem habe der Unfall für den Fahrer des Audis und seine Beifahrerin erhebliche Folgen gehabt. Die Richterin orientierte sich in ihrem Urteil an den Forderungen der Staatsanwältin, die für ein dreimonatiges Fahrverbot und 65 Tagessätze zu 40 Euro plädiert hatte.