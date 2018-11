Weinsberg/Bad Rappenau/Sinsheim. (pol/van) Schwere Unfälle und kein Durchkommen: Aufgrund der beiden Lkw-Unfälle auf der Autobahn 6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und auch in der Gegenrichtung ist es am Dienstagnachmittag zu erheblichen Rückstaus gekommen. Wie die Polizei berichtet, war es für Rettungskräfte kaum möglich gewesen, da durchzukommen und an die Unfallstelle zu gelangen.

Eine Videostreife der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg erfasste sowohl per Video als auch fotografisch innerhalb von nur 70 Minuten 39 Verstöße. 13 dieser Verstöße gingen auf das Konto von Lkw-Fahrern wegen des Überholens im Überholverbot, weitere 26 Verkehrsteilnehmer blockierten die Rettungsgasse. Alle 39 müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Die Polizei appeliert an alle Verkehrsteilnehmer: "Bitte halten Sie sich an die Vorschriften zur Einhaltung einer Rettungsgasse bei Staulagen. Bei dreispurigen Fahrbahnen fährt Links nach links, Mitte und Rechts nach rechts."