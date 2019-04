B 292/Waibstadt/Helmstadt-Bargen. (RNZ/rl) Die Bundesstraße B 292 bei Waibstadt-Bernau bleibt nach dem schweren Gefahrgutunfall bis auf Weiteres für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird über Waibstadt und Epfenbach nach Helmstadt-Bargen umgeleitet. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit.

Der Austausch des kontaminierten Bodens sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. Bei Messungen hätten die Experten immer noch bedenkliche Konzentrationen des ausgelaufenen Kerosins festgestellt. Zudem müsse die im Böschungsbereich der Bundesstraße verlegte Telekommunikationsleitung in Handschachtung freigelegt werden, die ausgehobene Grube danach wieder verfüllt und die Böschung wieder standfest aufgebaut werden.

"Diese Erdarbeiten sind witterungsbedingt", erklärte Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Landratsamt. Wegen der zu erwartenden ungünstigen Witterung über das Wochenende sollen die Arbeiten auch am kommenden Montag, 22. Januar, andauern. Da bei den Arbeiten auch die Fahrbahn der B 292 in Anspruch genommen wird und in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn ausgekoffert wird, sei eine Vollsperrung der B 292 unumgänglich.

Die Umleitungsstrecken wurden von der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim weiter verkehrsgerecht ausgestattet. Folgender Verlauf ist laut Polizei vorgesehen:

Von Mosbach nach Sinsheim: über die B 292 und die L 530 - Epfenbach - K 4191 oder K 4179 nach Neidenstein oder Waibstadt - L 549 - B 292 - nach Sinsheim.

Von Sinsheim nach Mosbach: über die B 292 - L 549 - Neckarbischofsheim - K 4185 - Helmstadt-Flinsbach - L 530 - Helmstadt-Bargen - B 292 - nach Mosbach.

Die Polizei wird die Umleitungsstrecken überwachen, insbesondere die Anfahrt und Abfahrt vor und nach dem Fußball-Bundesligaspiel 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena am kommenden Samstag. Mit geringen Verspätungen bei der Anreise zur Rhein-Neckar-Arena ist dabei zu rechnen.