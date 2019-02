Von Armin Guzy

Eppingen. "Wagen-Engel", absturzsichere Aufbauten, Wagenverkleidungen, die bis knapp an den Boden reichen: Die Veranstalter der Eppinger Faschingsumzüge müssen in diesem Jahr einen erhöhten Sicherheitsaufwand leisten. Immerhin ist damit der traditionsreiche Leiergassenumzug gerettet, den die Stadt als Schirmherrin im vergangenen Jahr nach einem Zwischenfall abgesagt hatte.

Bekanntlich war damals eine junge Frau beim Nachtumzug offenbar von einer "Hexe" über einen Kessel mit heißem Wasser gehalten worden und hatte dadurch schwere Verbrühungen an den Beinen erlitten. Die juristische Aufarbeitung ist noch immer nicht abgeschlossen, und auch die Stadt Eppingen sieht sich in diesem Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen konfrontiert. Näheres ist dazu mit Verweis auf das schwebende Verfahren von offizieller Seite nicht zu erfahren.

Aber wohl auch als Folge des Hexenkessel-Falls macht die Stadt nun Auflagen, die die Vereine und Teilnehmer vor einige Herausforderungen stellen. Zehn Seiten umfasst das Regularium, das auf ein Sicherheitskonzept der Kommune zurückgeht und nun über die Vereine an die Umzugsteilnehmer weitergereicht wurde. Gruppen, die es nicht unterschreiben, dürfen nicht mitfahren oder -laufen.

Ein Narr mit Weitblick: 2018 zeichnete sich bereits ab, dass das närrische Treiben künftig stärker reglementiert wird. Foto: Armin Guzy

"Die wesentlichen Punkte haben wir schon vorher berücksichtigt", sagt Peter Wieser, einer der Organisatoren des Leiergassenumzugs. Da sei "nichts Unmögliches dabei", der Aufwand aber steige natürlich. "Es wird alles formeller. Das nimmt ein bisschen die Spontanität." Gleichwohl ist der Grünen-Stadtrat froh, dass der Umzug in diesem Jahr wieder offiziell stattfinden kann. Nach der Absage hatte 2018 lediglich ein "kostümierter Spaziergang stattgefunden, der allerdings zu einem überaus deutlichen Bekenntnis "pro Umzug" wurde. "Der Leiergassenumzug darf nicht sterben", war damals auf Schildern zu lesen.

Das hat gewirkt: Am 3. März geht es um 14 Uhr wieder los. Die Stadt übernimmt die Kosten für die TÜV-Abnahme und Toilettenwagen, berichtet Wieser, der sich wünscht, dass der Charakter des Umzugs trotz der Auflagen erhalten bleibt. Gruppen müssen sich nun vorher anmelden und die Umzugsordnung unterschreiben. "Wenn noch jemand mit einem Ziehwägele kommt, kann er aber selbstverständlich mitlaufen", sagt Wieser. Und im Gegensatz zu größeren Umzugsfahrzeugen sind in diesem Fall auch keine "Wagen-Engel" erforderlich, die aufpassen, dass niemand unter die Räder gerät. Klare Vorgabe ist hingegen Nüchternheit von Fahrern und Begleitern.

Beim Leiergassenumzug steht die Kolpingfamilie für alles gerade, beim Wicker-Wacker-Umzug der FC Badenia Rohrbach. Fritz Schiller organisiert den Narrentross durch die Dorfmitte seit vielen Jahren. Auch er bekräftigt, dass Sicherheit schon immer eine große Rolle gespielt habe. Und nie habe es größere Probleme gegeben, weder beim Umzug noch anschließend beim Narrendorf in der Dreschhalle - und das auch ganz ohne Sicherheitsdienst. "Unser Vorteil: Wir haben keinen Stadtbahnanschluss", sagt Schiller angesichts von Zwischenfällen mit Störenfrieden bei manch anderen Umzügen. "Unser Publikum und die Teilnehmer sind immer relativ vernünftig."

Gleichwohl: Die neuen Auflagen sind nicht wegzudiskutieren und bringen einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Der Wicker-Wacker-Umzugswagen musste aufwendig umgebaut und nachgerüstet werden. Zwischen Boden und Verkleidung sind nun nur noch 20 statt bisher 30 Zentimeter Luft, die Bänke sind auf dem Wagen festgeschraubt und der Freiraum zwischen Zugmaschine und Anhänger wird zusätzlich gesichert. "Nächste Woche fahren wir mit dem kompletten Wagen vor", erzählt Schiller, "und holen uns den TÜV-Stempel für die Fasnachtszulassung."

Gerade noch rechtzeitig ist dann alles geschafft: Der 22. Umzug in Rohrbach, an dem voraussichtlich 50 Gruppen teilnehmen werden, startet am 24. Februar um 14 Uhr. Nur zwei oder drei Gruppen hätten ihre Teilnahme abgesagt. Ob wegen der Auflagen, weiß Schiller nicht, versichert aber: "Das ist alles machbar. Man muss es den Leuten halt erklären."