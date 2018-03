Eppingen. (apo/tk) Der beliebte Leiergassenumzug, der am Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr, hätte stattfinden sollen, wurde nun kurzfristig abgesagt. Begründet wurde der Schritt mit dem Vorkommnis beim Nachtumzug am vergangenen Samstag, bei dem eine 18-Jährige schwere Verbrühungen erlitt, als sie bei einer scherzhaften Aktion von Hästrägern mit den Beinen in das heiße Wasser eines Hexenkessels geriet.

Das tragische Ereignis, das bisher noch nicht endgültig aufgeklärt werden konnte, werfe so viele Fragen auf, dass seitens des Veranstalters keine "Chance auf die adäquate Durchführung des Umzugs" gesehen werde, erklärt Peter Wieser von der Kolpingfamilie. Daher habe man sich in Absprache mit der Stadt "schweren Herzens" zu diesem Schritt entschlossen. Sönke Brenner, Pressesprecher der Stadt, wollte die Absage nicht kommentieren.

Die Nachricht von der Absage des Leiergassenumzugs verbreitete sich am Freitagmittag in Eppingen wie ein Lauffeuer, stieß bei großen Teilen der Bevölkerung auf Unverständnis, bisweilen auf Wut: Die Vorbereitungen für den beliebten Umzug seien schon weit fortgeschritten, sagten Teilnehmer.

Leiergassen-Anwohner, darunter viele Familien mit Kindern, hätten Kostüme und Gegenstände für Fußgruppen des Umzugs angefertigt, der dieses Jahr unter dem Motto "Zeit" hätte stehen sollen. Da der Leiergassenumzug den Charakter einer spontanen Zusammenkunft habe, lasse sich nicht ausschließen, dass sich am Sonntag dennoch Umzugsgäste einfänden, die von der Absage der Veranstaltung keine Kenntnis hätten.