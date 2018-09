Von Christian Beck

Sinsheim. Bewusstlosigkeit, Prellungen im Bereich der Schulter und des Fußes. Diese Verletzungen zog sich eine Frau zu, als sie mit dem Bus, dem so genannten Stadionverkehr, am vergangenen Samstag nach dem Spiel der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg nach Hause fahren wollte. "Der Bus war viel zu voll und hat dann eine Vollbremsung gemacht", berichtet Hans Hoffmann, der ebenfalls mit dem Bus unterwegs war. Häufig gehe es in den Bussen zu eng zu, das sei gefährlich, fügt der Angelbachtaler hinzu. Die RNZ fragte nach.

Auch andere Fahrgäste bestätigen den Vorfall am Samstag: Personen seien bei der Vollbremsung gegen Stangen geprallt und auf den Boden gefallen, berichtet Annabelle Becker. "Auch ich bin durch den Bus geflogen", erinnert sie sich. Zudem seien Kinder mit dem Kopf gegen Scheiben geprallt, es habe eine leichte Panik geherrscht, ergänzt Hoffmann. Jene Frau, die die Prellungen erlitten habe, musste sich am nächsten Tag im Krankenhaus behandeln lassen.

Sowohl Polizei als auch die Palatina Bus GmbH zeigen sich auf RNZ-Nachfrage überrascht: Beide Seiten wussten von dem Vorfall bislang nichts. Cataldo Terrasi, Fahrdienstleiter der Palatina, versprach, bei seinen Fahrern nachzufragen. Gestern konnte er dann Licht ins Dunkel bringen: Der Fahrer, der den Bus an der Anschlussstelle Sinsheim-Mitte auf die Autobahn in Richtung Wiesloch gesteuert hat, habe scharf bremsen müssen, weil sich im Baustellenbereich zwei Autos noch auf seine Spur gedrängt hätten. Er habe dann aber die Fahrgäste gefragt, ob alles in Ordnung sei, zu einem späteren Zeitpunkt habe er auch noch einmal angehalten und sich erneut erkundigt. "Ich kann dem Fahrer keinen Vorwurf machen", betont Terrasi.

Um einen Vorwurf geht es Hans Hoffmann auch nicht. Ihm ist wichtig, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Sein Vorschlag: Es sollten weniger Personen pro Bus befördert werden und mehr Busse zum Einsatz kommen. Terrasi glaubt aber nicht, dass das funktioniert. Im Rahmen des Stadionverkehrs kämen mehrere Fahrzeuge zum Einsatz. Auf der betroffenen Linie 761 würden drei Busse je zwei Runden fahren. "Die Leute drängen sich aber häufig in den ersten Bus und die späteren sind dann halb leer", berichtet der Fahrdienstleiter. "Das ist ein Verteilungsproblem." Hoffmann wiederum sieht das anders: Er habe extra nicht den ersten Bus genommen, trotzdem sei es sehr gedrängt zugegangen.

Laut Terrasi gibt es am Stadion Mitarbeiter, die den Einstieg in den Bus überwachen. Und er führt noch zwei weitere Argumente an - von rechtlicher Seite: Der Gesetzgeber schreibe bei Linienbussen keine Gurtpflicht vor. Und überladen sei der Bus auch nicht: Weder die vorgeschriebene Anzahl an Fahrgästen, noch das zulässige Gesamtgewicht könnten mit einem voll besetzten Bus erreicht werden - es bewege sich alles im zulässigen Bereich.

Doch der Fahrdienstleiter bedauert es, dass während der Fahrt Personen zu Schaden gekommen sind. Vor diesem Hintergrund möchte er sich bei den nächsten Einsätzen des Stadionverkehrs einen Eindruck verschaffen und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. "Wir fahren jetzt seit fast neun Jahren", erklärt er. "Das hat sich ganz gut eingespielt, Beschwerden sind sehr selten."

Gute Besserung wünscht übrigens auch die TSG: Der Club sei "daran interessiert, dass alle Zuschauer, egal in welchen Transportmitteln sie zur Arena unterwegs sind, sicher bei uns ankommen und wieder nach Hause gelangen", erklärt Pressesprecher Holger Kliem. "Auch unsere Partner zeichnen sich seit Jahren durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit aus. Unfälle sind aber natürlich nie auszuschließen."