Sinsheim. (abc) Von aktuell 35.000 Einwohnern der Elsenzstadt sind etwa 8000 Mitglied im Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Als erste Anlaufstelle diente ihnen seit 1972 das Reisebüro Seitz, wo sich die örtliche Vertretung des größten europäischen Verkehrsclubs befand. Zum Jahresende wird sie nun geschlossen.

"Mein Mann ist am 19. Oktober verstorben", teilte Lothar Seitz’ Witwe Erika Seitz der RNZ mit. Obwohl seit einiger Zeit schwer erkrankt, hatte der Unternehmer drei Tage zuvor noch den 82. Geburtstag gefeiert. Bis zuletzt war er alleiniger Ansprechpartner für die ADAC-Belange gewesen, weshalb sich Erika Seitz nun außerstande sieht, die Vertretung weiterzuführen.

An die Anfänge kann sie sich gut erinnern: "Irgendwann hat uns der Inhaber der Esso-Tankstelle gefragt, ob wir bei uns nicht eine ADAC-Vertretung einrichten wollen", erklärt Erika Seitz. Nägel mit Köpfen gemacht wurde dann auf Initiative des damaligen ADAC-Vorstands Seppl Lang, und in der Hauptstraße 65 wurde die erste ADAC-Vertretung der Elsenzstadt eröffnet. Nachdem man zwischenzeitlich in der Dührener Straße 9 (heute Autolackiererei Schneider & Rösch) beheimatet gewesen war, erfolgte schließlich 2006 der Umzug in die Hauptstraße. "Das Reisebüro bleibt", bekräftigt Erika Seitz, denn hierfür sei das Personal vor Ort bestens ausgebildet.

Lediglich diverse ADAC-Serviceleistungen könne man nach dem Jahreswechsel nicht mehr anbieten. Wenn es um Kranken- und Unfallversicherungen, Vignetten oder generelle Beratungen rund um die ADAC-Mitgliedschaft geht, empfiehlt sich ab sofort die ADAC-Geschäftsstelle mit Reisebüro in Heidelberg in der Pleikartsförster Straße 116. Wenn Clubmitglieder des ADAC Nordbaden beispielsweise Vignetten oder Toursets bestellen wollen, können sie dies auch auch kostenlos unter Telefon 0800/5101112 erledigen.

Doch wie geht es nun vor Ort weiter? "Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder hier schon seit langem so gut betreut werden", hatte 2012 der damalige Geschäftsführer der ADAC-Hauptgeschäftsstelle Karlsruhe, Manfred Rosenberg, anlässlich des 40. Jubiläums der ADAC-Geschäftsstelle beteuert und Lothar Seitz zum Dank eine Gips-Skultur des bekannten Künstlers Luigi Colani überreicht.

Dass dies jetzt nicht mehr so sein wird, bedauerte Erika Seitz zufolge kürzlich auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht bei einem Kondolenzbesuch. "Da muss man was tun", beteuerte das Stadtoberhaupt, für den die Schließung der ADAC-Geschäftsstelle gleichfalls einen herben Verlust bedeutet. Das gilt außerdem für den gesamten Kraichgau - befand sich hier doch die Anlaufstelle für rund 33.000 ADAC-Mitglieder aus dem gesamten Umland der Elsenzstadt.