Sinsheim. (zg) Mit Online-Musikunterricht dem Corona-Virus trotzen will die Städtische Musikschule, die ebenfalls von der allgemeinen Schulschließung betroffen ist. "Alle Schüler müssen zu Hause bleiben, und keiner darf in die Musikschule. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch", hieß es jetzt in einer Pressemeldung des Sinsheimer Stadtmarketings.

Wie auch an den allgemeinbildenden Schulen, böten viele Lehrkräfte der Musikschule Unterricht oder Unterstützung mithilfe des Internets an. Auf diese Weise blieben Verbindungen zu den Schülern möglich: "Unsere Lehrkräfte gehen da vielfältige Wege", sagt Musikschulleiter Detlef Krispien. "Von Zusendung von Noten, Erklärvideos bis hin zum Unterricht über ,Skype‘ werden die Schüler unterstützt." Er selbst unterrichte auch über den Video-Telefoniedienst.

"Das kann natürlich den persönlichen Unterricht nicht ersetzen, was es auch nicht soll", erläutert Krispien. "Aber in diesen Zeiten ist es ein gutes Mittel, die Schüler zu unterstützen." Selbst die vielen Schüler der Kurse in der Musikalischen Früherziehung und der Musikwerkstatt würden von Fachbereichsleiterin Sabine Ortelt online mit Material versorgt. Lieder, Texte, Spiele und Dateien erreichten die Familien per E-Mail. Wer keine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, bekomme Infos per Post, ebenfalls mit Downloadlinks für die Musikdateien. Die Resonanz der Schulgemeinde sei "durchweg positiv", weiß der Musikschulleiter zu berichten.

Trotz der Onlineaktivitäten der Musikschule habe die Stadt Sinsheim als Schulträger entschieden, die Musikschulgebühr für den Monat April auszusetzen. Man sei gespannt, wie es weitergeht, schildert Krispien; er hoffe sehr "auf die Solidarität der Eltern und dass bald wieder normal unterrichtet werden kann".

Hiervon hingen auch die Planung und Durchführung der Veranstaltungen ab. "Wenn wir nicht bald wieder mit dem Betrieb beginnen können, fehlt uns die Vorbereitungszeit für Konzerte, Vorspiele und das Musikschulfest." Auch "in den Heimattagen" – deren Großteil aus Gründen des Bevölkerungsschutzes in der Corona-Krise bereits abgesagt wurde – habe die Musikschule "besondere Aufführen im Kalender", bangt Krispien.