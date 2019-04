Siegelsbach. (fsd) Mit der Erschließung des Mischgebiets am "Mührigweg" stehen in absehbarer Zeit kommunale Bauplätze zur Verfügung. Am westlichem Ortsrand zwischen altem Bundeswehrdepot und Wohnhäusern der Ringstraße sollen sich dann sowohl Familien als auch Kleingewerbe ansiedeln können. Nun hat der Gemeinderat die Kriterien zur Bauplatzvergabe einer reinen Wohnbebauung verabschiedet. Die Kombination aus Gewerbe und dazugehöriger Wohnung erhielt derweil die oberste Priorität.

"Wir haben das Ziel in einer angespannten Lage die Vergabe transparent und diskriminierungsfrei zu regeln", sagte Bürgermeister Tobias Haucap. Demnach sollen die begehrten Flächen nach einem Punktesystem vergeben werden. Neben den grundsätzlichen Kriterien wie der Verpflichtung als Bauherr dort selbst zu wohnen sowie den Ausschluss von Personen, die in Siegelsbach bereits über unbebautes Bauland verfügen, spielen fünf Faktoren bei der Vergabe eine Rolle. So will die Verwaltung bisherige Wohnverhältnisse, finanzielle Verhältnisse, Familienverhältnisse, soziale und persönliche Härtefälle sowie Ortsbezugskriterien berücksichtigen. Letztere dürfen maximal 50 Prozent der Gesamtpunktzahl ausmachen.

Personen ohne bisheriges Eigentum erhalten beispielsweise zehn Punkte. Alleinerziehende und Eheleute werden ebenso mit zehn Punkten bewertet. Bei den Familienverhältnissen gibt es einen Zuschlag je Kind. Bis sechs Jahre 20, zwischen sieben und zehn Jahren 15, und bis 21 Jahren zehn Punkte. Auch pflegebedürftige Angehörige können sich bei der Bauplatzvergabe mit zehn Punkten positiv auswirken. Menschen, die seit drei Jahren in Siegelsbach wohnen bekommen fünf, diejenigen, die seit fünf Jahren in der Gemeinde leben zehn Zähler.

Auch ehemaligen Bewohnern soll mit der Punkteskala die Chance auf einen Bauplatz ermöglicht werden. Sie erhalten beispielsweise zehn Punkte, wenn sie vor mindestens zehn Jahren in Siegelsbach gelebt haben. Langjähriges ehrenamtliches Engagement wird mit zehn Zählern, die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr gar mit 20 Punkten berücksichtigt. Auch die Mitglieder des Gemeinderats sollten nach dem Verwaltungsvorschlag 20 Punkte erhalten. Dies sah Gemeinderat Gunter Koos als unverhältnismäßig im Vergleich zu Alleinerziehenden sowie Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen an und beantragte eine Reduzierung. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt, sodass Ratsmitglieder nun mit 15 Punkten bewertet werden.

Der Bebauungsplan soll zusammen mit dem Kriterienkatalog im Rathaus ausliegen. Bürger, die bereits Interesse an einem Bauplatz bekundet hatten, werden angeschrieben. Die Bauplätze sollen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 30. Juli vergeben werden.