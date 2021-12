Sinsheim. (pol/mare) Nach der Messerattacke auf der Alla-Hopp-Anlage in Sinsheim am Montag sitzt ein 18-Jähriger in Haft. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Er steht demnach im dringenden Verdacht, gegen 11.20 Uhr den 19-Jährigen im Laufe einer Auseinandersetzung mit einem Messerstich so schwer verletzt zu haben, dass ihm nur ein unverzüglicher Notarzteinsatz das Leben rettete. Der 18-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber kurz adarauf der Polizei und wurde festgenommen. Die Tatwaffe, ein Einhandmesser, wurde sichergestellt.

Am Dienstagvormittag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus dem Haftgrund der Fluchtgefahr erließ.

Anschließend wurde der 18-Jährige in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen sich der Verdächtige und das spätere Opfer in der Alla-Hopp!-Anlage verabredet gehabt haben, um sich wegen eines Mädchens auszusprechen.

Update: Dienstag, 7. Dezember 2021, 14.56 Uhr

Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim. Es ist eine Tat, die erneut für viele Fragezeichen sorgt: Ein 19-Jähriger wurde am Montag kurz vor 11.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Alla-Hopp-Anlage mit einem Messer verletzt. Er befindet sich im Krankenhaus, wie schwer er verletzt ist, teilte die Polizei nicht mit. Ein "ähnlich alter Mann" wurde kurz nach der Auseinandersetzung bei der Jugendverkehrsschule festgenommen. Laut Polizei ist er ebenfalls verletzt und gilt als dringend tatverdächtig. Viel mehr erfuhr man nicht.

Mit rot-weißem Band war der Park für mehrere Stunden abgesperrt. Die zentrale Kriminaltechnik sicherte Spuren in dem Pavillon sowie in dessen Umgebung. Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich bei der Tat um eine gefährliche Körperverletzung oder Tötungsdelikt handelt, konnte am Montag noch nicht beantwortet werden. Ebenso wenig gibt es Erkenntnisse zum Motiv.

Es gehe nun darum, das Opfer sowie den mutmaßlichen Täter zu befragen, erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle vor Ort. So soll ergründet werden, welche Beziehung die zwei Männer zueinander haben und ob der blutige Streit eine Vorgeschichte hatte. Momentan gehe die Polizei aber davon aus, dass in die Auseinandersetzung lediglich die zwei Männer verwickelt sind. Die Tat habe ihn "schwer schockiert", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Man müsse nun "die weiteren Ermittlungen abwarten".

In den vergangenen Monaten und Jahren gab es wiederholt Vorfälle, die in Sinsheim für Bestürzung gesorgt hatten und bei manchen eine Mischung aus Ungläubigkeit und Wut hervorriefen. So starb am 13. Februar in Eschelbach ein 13-Jähriger, ein 14-Jähriger soll ihn mit einem Messer erstochen haben. Momentan wird vor dem Heidelberger Landgericht wegen Mordes verhandelt. Und am 8. Oktober war es zu einem großen Polizeieinsatz in der Steinsfurter Lerchenneststraße gekommen, nachdem sich Mitglieder zweier Familien geprügelt hatten. Die Polizei wirft neun Beteiligten 20 Straftaten vor, darunter gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Am Bahnhof, in der Bahnhofstraße sowie der Allee und auch rund um die Alla-Hopp-Anlage halten sich gerne Jugendliche und junge Männer mit Migrationshintergrund auf, dabei kam es schon mehrfach zu Auseinandersetzungen. Immer wieder äußern Sinsheimer den Verdacht, dass dabei auch mit Drogen gehandelt wird. Im Rahmen der Aktion "Sicher in Sinsheim" hatten das Polizeirevier und die Stadtverwaltung unter anderem auch die Jugendgruppen ins Auge gefasst, die sich in den genannten Bereichen treffen.

Was die Tat am Montagvormittag anbelangt, gilt inzwischen als gesichert, dass es sich bei den Beteiligten um Männer aus dem arabischen Raum handelt. Verlässliche Quellen gaben dies gegenüber der RNZ am Nachmittag so an. Unklar blieben die Tatumstände, etwa ob es eine Verbindung zu Fällen in jüngster Vergangenheit gibt, bei denen ebenfalls Messer gezogen worden waren.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 18.05 Uhr

Sinsheim. (pol/mare) Am Montagvormittag wurde ein 19-Jähriger mit einem Messer auf der Alla-Hopp-Anlage in Sinsheim verletzt. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 11.30 Uhr kam es demnach zu einer Auseinandersetzung auf der Alla-Hopp-Anlage. Der 19-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ein Tatverdächtiger wurde unmittelbar nach der Tat unweit des Tatorts vorläufig festgenommen. Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tatort ist derzeit abgesperrt. Die Zentrale Kriminaltechnik ist zur Spurensicherung angefordert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Tat selbst sind Gegenstand der Ermittlungen.