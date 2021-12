Von Anjoulih Pawelka

Kraichgau/Meckesheim. In der "Rappelkiste" in Meckesheim herrscht an diesem Nachmittag reges Treiben. Wo normalerweise Kinder unter drei Jahren spielen und toben, sind nun Erwachsenen zu Gange, denn statt Kinderbetreuung gibt es diesmal Impfungen. Einrichtungsleiterin Sandra Jürriens hat zusammen mit einigen Ehrenamtlichen eine eigene Impfaktion für ihre Kolleginnen und die Eltern der Kinder, die die Einrichtungen unter anderem in Waibstadt und Neidenstein besuchen, organisiert.

Wer die "Rappelkiste" betritt, wird am Eingang von zwei Frauen begrüßt. Sie haken auf Listen Namen ab, prüfen die Dokumente und versichern sich noch einmal, welchen Impfstoff die Personen erhalten. Wer zur Erstimpfung kommt, muss einen Anamnesebogen ausfüllen, genauso wie in jedem Impfzentrum. Je nachdem, welcher Impfstoff verabreicht wird, gibt es unterschiedliche Wartebereiche. Die Sache scheint gut organisiert zu sein, denn Warteschlangen gibt es nicht. Wer fertig ist, nimmt im gut gelüfteten Turnraum für zehn bis 15 Minuten Platz.

Erst zwei Wochen zuvor hat Jürriens beschlossen, diese Aktion ins Leben zu rufen. Ausschlag dafür war die völlig überfüllte Boosteraktion der Gemeinde. Jürriens wollte, dass ihre Mitarbeiterinnen sich dort boostern lassen, um die Impfquote von 100 Prozent in den Einrichtungen weiter aufrechtzuerhalten. Kurz nach Beginn der Aktion kamen die Mitarbeiterinnen unverrichteter Dinge wieder zurück, denn es gab keine Impfdosen mehr. "Das Einzige, was wir für unsere Kinder tun können, um sie zu schützen, ist uns zu impfen", sagt Jürriens. Sie kam dann mit einer Mutter ins Gespräch, deren Mann impft. Da fragten sich die beiden Frauen, ob das nicht auch in Jürriens Einrichtung möglich wäre. Als die Leiterin dann auch noch Ärztin Barbara Eberhard getroffen hat, fragte sie diese beinahe im Vorbeigehen, ob sie mitmachen möchte. Eberhard wollte und erklärte sich bereit, die Organisation der Impfdosen und des medizinischen Drumherums zu übernehmen. Jürriens war unter anderem für die Terminvergabe zuständig.

Rund zwei Wochen hat Sandras Jürriens (rechts) gebraucht, um alles zu organisieren. Foto: Anjoulih Pawelka

Donnerstagmorgens ist die Idee entstanden, am Abend war so weit alles geregelt. Jürriens erzählt, wie sie sich fragte, warum das nicht mehr Unternehmen machen. Nur ein paar Tage später war es ihr klar. Denn da nahmen die größeren und kleineren Probleme ihren Lauf. Vor allem das Hin und Her mit den Impfstoffen hat viel Arbeit bereitet. Geordert hatte Eberhard über die Praxis, in der sie arbeitet, Biontech, dann hieß es, es gebe nur ein bestimmtes Kontingent davon, allerdings so viel Moderna, wie sie wolle. Dann wurde die Menge doch begrenzt. Doch nicht jeder wollte den Impfstoff von Moderna. "In Deutschland ist man es gewohnt, wählen zu können", sagt Eberhard, die auch im Sinsheimer Impfzentrum gearbeitet hat und auch in der Praxis impft. Jürriens musste dann immer wieder die Interessierten anrufen und ihnen erklären, dass der gewünschte Impfstoff nicht zur Verfügung steht. Teilweise wollten die Menschen sich dann lieber woanders impfen lassen. Also rief die Kinderkrippen-Leiterin die Personen auf der Warteliste an. "Das war aufwendig und schwierig", sagt Jürrriens, die auch erzählt, dass sie jeden Tag bis spät abends mit Eberhard geschrieben habe, da es immer wieder Veränderungen gab.

Dass es nicht einfach werden würde, war Eberhard klar, die aber auch betont, dass sie gerne impft. Das Impfen an sich mache nicht viel Arbeit, es sei "jedes Mal ein logistischer Aufwand, was dahintersteckt". Da sind zum Beispiel die QR-Codes, die man ausdrucken muss — die Daten werden ans Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Und dann ist da noch der Aufwand mit dem Bestellen der Impfdosen, was die Praxen immer nur eine Woche im Voraus machen können. Und auch Wartelisten abzutelefonieren kennt die 39-Jährige: "Man ruft da mehrere Leute für einen Termin an." Das alles binde sehr viel Arbeitskraft. Und je höher die Corona-Zahlen, desto höher ist auch der Aufwand, den die Ärztin neben den Grippekranken und Erkältungen in der Praxis zusätzlich hat. Die Menschen mit Verdacht auf Corona zu testen und einen Abstrich zu machen, sei nur so ein "mittelcooles Gefühl" – trotz Impfung und Schutzausrüstung. Sie sehe auch schwere Verläufe. Dass sie da nicht helfen kann, weil es kein Medikament gibt, ist auch ein Grund, warum sie sagt, die Pandemie mache müde. "Die Impfung ist die einzige Chance, die wir haben, um aus der Pandemie rauszukommen", sagt die Mutter zweier Kinder. Daher war für sie klar, dass sie die Impfaktion bei Jürriens unterstützt.

Auch Britta Schöner lässt sich an diesem Tag boostern. Sie sei hier "um mich und andere zu schützen". Die Aktion findet sie super. Bei ihrer Erstimpfung habe sie wahnsinnige Probleme gehabt, überhaupt einen Termin zu bekommen, jetzt sei das "total entspannt".

Derweil ist das Kartenlesegerät ausgefallen. Jürriens stresst das nicht, scherzhaft sagt sie, dass das nicht ihr Problem sei, denn sie mache die Organisation und nicht die Abrechnung. Nach einiger Zeit ist das Problem aber gelöst. Und auch die Spritzen mit den Impfstoffen sind mittlerweile alle aufgezogen. Das hat unter anderem eine Mitarbeiterin der örtlichen Apotheke übernommen. Jürriens ist froh über die 13 Helfenden, ohne die die Aktion nicht funktioniert hätte. Auf die Frage, ob sie das noch einmal veranstalten würde, sagt Jürriens, dass sie sich das nächstes Jahr zu dieser Zeit durchaus vorstellen könnte. Dann muss sie schnell gehen. Jürriens wird gebraucht. Es fehlen Chargennummern der Impfstoffe.