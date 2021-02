Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim.Der Mauersturz am GRN-Betreuungszentrum, häufig "Kreispflege" genannt, dürfte Bevölkerung, Planer, Behörden und Handwerker wohl länger beschäftigen als zunächst gedacht. Ein mehrere Quadratmeter großes Mauerstück war, wie berichtet, am Sonntag gegen 8 Uhr herausgebrochen und als Geröll-Lawine auf die Bundesstraße 39 gesackt. Seither ist die wichtige West-Ost-Achse durch die Innenstadt gesperrt. Bis Ende der Woche, so hofft GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger, soll der Verkehr zumindest einseitig wieder fließen.

Die Stelle, an der der Erdrutsch passiert ist, war am Montag in beide Richtungen mit Warnbaken abgesperrt. Noch am Sonntag war Geröll abgeräumt worden. Inzwischen überdeckt eine graue Plane das Loch in der von der Mauer gesäumten Böschung. Verglichen mit dem Bild kurz nach dem Erdrutsch, ist der Krater, der kurz neben der Straße und dem Gehweg klafft, nun wesentlich größer. Vor dem GRN-Betreuungszentrum, in dem Senioren und Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt werden, türmen sich Erdhaufen. Teile der meterhohen Zaunanlagen rund um die Klinik hatten sich bei dem Erdrutsch verformt, wurden entfernt oder provisorisch umgestellt. Laut Burger waren am Montag Fachleute vor Ort. Weiterhin regnete es in Strömen.

Vieles ist noch unklar: Nicht nur, ob der Regen – nach Jahren der Trockenheit – die alten und mehrfach ausgebesserten Mauern unterspült und den Erdrutsch ausgelöst hat; ungewiss ist auch, welche Rolle Risse und "Aufbauchungen" in der Mauer dabei gespielt haben, welche Sachkundige mit Sorge beobachtet haben.

Inzwischen gab es erste Untersuchungen, doch die Mauer ist in Teilen mehr als 120 Jahre alt. Pläne gibt es keine mehr; nach Angaben von Burger wertete das Regierungspräsidium uralte Postkartenansichten aus – unter anderem, um herauszufinden, wem die Mauer gehört. Dies könnte nun umso interessanter werden, wenn es darum geht, wer die Reparatur zahlt. Messungen im vergangenen Jahr hätten ergeben, dass die Mauer auf dem Grundstück der GRN steht, sagte Burger am Montagabend.

Gutachter nahmen am Montag die Arbeit auf. Von deren Erkenntnissen hängt nun einiges ab. Sie werden auch ein Auge auf das Gebäude der "Kreispflege" werfen müssen, etwa, ob sich Risse gebildet haben. Hauptaugenmerk der Untersuchung dürfte dem mehrere Hundert Meter langen Bauwerk selbst gelten: Wie stabil ist es? Ist es standsicher? Ist es zu verantworten, dass Fußgänger und Verkehr die Unglücksstelle passieren?

Erste Fakten werden im Lauf des Dienstags erwartet. Die Tragweite für den Stadtverkehr ist groß: Letzten Zählungen des Landesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2019 zufolge, sind zwischen rund 10.000 und 12.000 Fahrzeuge pro Tag auf dem innerstädtischen Abschnitt der B 39 unterwegs. Ein Verkehrsaufkommen, das nun notdürftig über die Wohnviertel in der Oststadt und den Bereich des Krankenhauses umgeleitet wird. Parkende Fahrzeuge können zum Problem werden, weil auch Krankenwagen und Linienbusse dort durch müssen.

Die Umleitung liegt in der Verantwortung der Stadt Sinsheim. Oberbürgermeister Jörg Albrecht hofft jetzt, "dass es schnellstmöglich wieder rollt". Es handle sich, sagt auch Albrecht, "wohl doch um etwas Größeres".