Von Gabi Muth

Massenbachhausen. Eine Hand nach der anderen schnellt nach oben. Bei der Brennholzversteigerung in Massenbachhausen bringt Revierförster Jens Hey das komplette Brenngut an den Mann. Am Ende freut sich vor allem Bürgermeister Nico Morast, schließlich füllen die Erlöse die Gemeindekasse ordentlich auf. In vielen weiteren Kommunen im Landkreis zeigt sich ein ähnliches Bild: Holz ist angesichts stark steigender Energiepreise als Brennstoff längst wieder in Mode gekommen.

Das Angebot bei der Versteigerung in Massenbachhausen kann sich sehen lassen: 86 Polter Brennholz lang und 14 Flächenlose stehen zum Verkauf. "Ich bin froh, dass wir dieses Jahr die Versteigerung wieder in Präsenz abhalten können", betont Förster Hey. "Das ist einfach das Fairste." Corona-bedingt war im vergangenen Jahr der Verkauf nur telefonisch möglich. Wer den Finger nicht schnell genug an der Tastatur hatte, ging leer aus. Auf Abstand und im Freien – so erlaubt es die Corona-Verordnung in diesem Jahr. "Das ist für die Holzkäufer einfacher und transparenter", findet Hey.

Bürgermeister Morast, mit Klemmbrett und Stift ausgestattet, notiert die Namen und Adressen der Käufer, damit die Rechnung auch ordnungsgemäß zugestellt werden kann. "Wir haben vor allem die Absicht, den Brennholzbedarf für unsere Bevölkerung sicherzustellen", sagt Morast. Aber klar, er freut sich auch darüber, wenn der Wald Geld abwirft. Am Anschlagspreis, der bei 55 Euro je Festmeter liegt, hat die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Deshalb: "Seien Sie beim Bieten nicht kleinlich, und denken Sie auch an uns", sagt Morast. Mit Blick auf das frisch umgebaute Stadion oder die Neugestaltung des Hallenumfeldes komme das Geld den Bürgern wieder zugute.

Dann ruft der Förster die ersten beiden Flächenlose auf, und in Nullkommanix sind sie zum Anschlagspreis weg. Kurz darauf sind alle 14 Lose verkauft. Auch Rudi Reuter hat zwei davon für insgesamt 210 Euro ergattert und ist mit dem Kauf zufrieden. Klar: Die Holzarbeit sei ein enormer Kraftakt, betont er. "Doch der Aufwand lohnt sich, wenn man die steigenden Preise für Öl, Gas und Strom betrachtet."

Hubert Poppe ist in Lauerstellung. Er wartet auf den Verkauf der Polter. "Ich bin gespannt, ob ich was bekomme." Schon im Vorfeld haben nicht nur er, sondern die meisten Interessenten das Brenngut im Wald begutachtet. Als der Verkauf der Polter beginnt, hebt auch Hans-Peter Schwarz immer wieder die Hand. Fünf Festmeter braucht er für sich und seine Mutter. "Rund 400 Euro bin ich zu bezahlen bereit", sagt er. Doch immer wieder steigt er aus dem Bietergefecht aus. Seine finanzielle Schmerzgrenze ist erreicht: "Das wird mir zu teuer."

Heiko Baumann ist hingegen zufrieden. Er hat den Zuschlag bekommen. Für 135 Euro hat Hey die rund zweieinhalb Festmeter angeboten, 195 Euro bezahlt Baumann am Ende. Zusammen mit seinem Schwiegervater wird er nun einige Samstage im Wald arbeiten. Auch Ronald Baumgärtner ist erfolgreich, hat etwas mehr als acht Festmeter gekauft. Allerdings muss er dafür ganz tief in die Tasche greifen: Sein MaGebot liegt rund 40 Prozent über dem Anschlag.

"Wenn ich die vielen Leute hier sehe, wird es wohl nicht billiger werden", sagt er, und schließlich soll die Stube im Winter warm sein. Außerdem mache ihm die Arbeit im Wald Spaß. "Sie ist der ideale Ausgleich zum Bürojob", sagt Baumgärtner. Im Sommer hat der versierte Imker alle Hände voll zu tun bei seinen Bienenvölkern. Jetzt hat er Zeit fürs Holzmachen.

Auch Jens Schwarz arbeitet seine Liste mit den interessanten Poltern ab. "Ich kaufe das, was übrig bleibt", sagt er. Maximal 20 Prozent über dem Angebotspreis will er bezahlen. Mehr würde sich für ihn nicht lohnen, denn er wird das erworbene Brenngut, gesägt und gespalten, an Massenbachhausener Interessenten weiterverkaufen.