Am 23. August mussten alle Personen die Hauptstraße 82 verlassen, es bestand Einsturzgefahr. Handwerker haben die Sicherungsarbeiten mittlerweile abgeschlossen, wie es dort weitergeht, ist momentan allerdings unklar. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Der Verkehr fließt wieder auf beiden Spuren der Hauptstraße. Doch was die Häuser 82 und 84 sowie die Schicksale der beteiligten Menschen anbelangt, stockt es. Die zentrale Frage lautet: Wer ist dafür verantwortlich, dass beim Abbruch des einen Gebäudes das nebenstehende vor etwa einem Monat beinahe zusammengestürzt ist? Der Fall ist komplex, es gibt eine Vielzahl an Betroffenen und Leidtragenden. Über mehrere Tage hinweg hat die RNZ den Kontakt zu ihnen gesucht. Ein Überblick:

Der Eigentümer des Hauses 84, also jenes Gebäudes, das abgerissen wurde, hatte das Haus erst vor kurzer Zeit gekauft, um es zu vermieten. Eine Firma habe ein Geschäft im Erdgeschoss eröffnen wollen, dafür jedoch einen großen Geschäftsraum verlangt, erklärt Benjamin Adam. Die zwei kleineren Geschäftsräume zu einem großen umzubauen, wäre statisch aber nicht möglich gewesen, erläutert Adam. Deshalb habe er die Firma Herrmann Massivhaus beauftragt, die an dieser Stelle ein neues Haus bauen soll. Diese wiederum beauftragte die Firma Vogel Erdbau & Transporte aus Hoffenheim, das alte Gebäude abzureißen.

Die Abbruchfirma, weist jede Schuld von sich. "Wir haben das Haus nicht beschädigt", erklärt Geschäftsführer Adolf Vogel. Nicht mit dem Bagger, sondern "mit der Hand" habe man die zwei Gebäude getrennt. Es gebe zahlreiche Zeugen, die dies bestätigten, mehrere Gutachter seien ebenfalls dieser Ansicht. Vogel betont, niemanden verantwortlich machen zu wollen. Er berichtet aber auch, dass die Tapete des Hauses 82 auf die Wand des nebenstehenden Hauses geklebt wurde. Die Abbrucharbeiten seien abgeschlossen, die Bodenplatte habe man nicht herausgerissen, da so entstehende Erschütterungen für das nebenstehende Haus möglicherweise von Nachteil gewesen wären.

Eine neue Bodenplatte hätte laut Benjamin Adam mittlerweile schon gegossen sein sollen. Es könne aber nicht weiter gebaut werden, weil im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss die Wände seines Gebäudes nicht abgerissen werden könnten - eben jene fehlen laut Adam beim Haus 82. Auch der junge Sinsheimer will niemanden beschuldigen, zeigt sich jedoch frustriert. "Ich habe nicht den Eindruck, dass momentan nach einer schnellen Lösung gesucht wird", berichtet er. Er selbst müsse Kauf und Abriss des Gebäudes bezahlen, wann Mieter im neuen Haus einziehen könnten, sei jedoch unklar. Und er selbst könne nur abwarten. "Das sorgt für Bauchschmerzen und schlaflose Nächte", erzählt Adam.

Der Eigentümer des Hauses 82, also jenem, das einsturzgefährdet war, ist Markus Frick. Er schweigt und lässt sich von Dr. Mario Leggio vertreten, Rechtsanwalt einer Stuttgarter Kanzlei. Doch auch dieser hält sich weitgehend bedeckt: Er und sein Mandant möchten erst etwas zu dem Fall sagen, wenn die Arbeit der Sachverständigen abgeschlossen ist. Man sei aktuell dabei, den Sachverhalt zu ermitteln. Wie lange dies dauert, sei unklar.

Die Mieter des Hauses 82, die Familie Yilmaz, betrieben im Untergeschoss eine türkische Bäckerei. "Das Mehl ist noch in der Backstube, die Eier sind noch im Kühlschrank", berichtet Kaan Yilmaz. Für die Familie, die in Heilbronn den Hauptsitz ihrer Firma hat, sei das "alles sehr problematisch". Weiterlaufende Kosten und der Einnahmeausfall sorgten für "viel Stress", man wolle sich nun auch von einem Rechtsanwalt beraten lassen. Als einziger Beteiligter spricht Yilmaz aus, was viele vermuten: Frick wolle offenbar die Abbruchfirma Vogel für entstandene Probleme und Kosten verantwortlich machen. Adolf Vogel weiß davon nichts, Frick habe sich bei ihm bislang nicht gemeldet.

Zwei Familien waren Untermieter im Haus 82, eine von ihnen ist Familie Ismaylow. Sie sucht seit rund einem Monat eine Wohnung. Zuletzt hatte es geheißen, sie sei fündig geworden - der Vermieter habe sich aber doch anders entschieden, berichtet Farida Ismaylowa. Die 24-Jährige lebt deshalb mit ihren Eltern und zwei Geschwistern in einer Pension in Sinsheim, die Benjamin Adam ihnen vermittelt hat. Zu fünft wohnen sie auf 20 Quadratmetern, die Betten und der Wäscheständer lassen kaum Platz, um sich dort aufzuhalten. Ein zweites Zimmer, das ihnen angeboten wurde, wollten sie nicht in Anspruch nehmen - "wir wollen niemandem zur Last fallen", betont Farida Ismaylowa.

Familie Ismaylow lebte bis vor einem Monat in der Hauptstraße 82, aktuell wohnen sie zu fünft auf 20 Quadratmetern. Sie suchen dringend eine Wohnung in der Kernstadt. Foto: Christian Beck

In geschliffenen Sätzen und völlig akzentfreiem Deutsch berichtet die Lehramtsstudentin von den Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Bis auf den 15-jährigen Ruslan, der noch zur Schule geht, verdienen alle Familienmitglieder Geld, die Ismaylows, vor 20 Jahren aus Aserbaidschan geflohen, wollen keine Sonderbehandlung. Ihr einziger Wunsch ist eine Wohnung in der Kernstadt, denn sie haben kein Auto und Mutter Malakat ist wegen Knieproblemen schlecht zu Fuß. Wer eine Wohnung vermieten möchte, kann sich bei Farida Ismaylowa unter Telefon 0172/ 9543816 melden.

Die Stadtverwaltung hatte sich vor rund einem Monat aufgrund der Einsturzgefahr eingeschaltet. Sie hatte Sicherungsmaßnahmen am Haus 82 in Auftrag gegeben, diese sind mittlerweile abgeschlossen. "Diese Kosten müssen wir geltend machen", erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Bei wem werde aktuell geprüft. Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung in einer privatrechtlichen Angelegenheit keinen direkten Einfluss, betont der OB.

Wie geht es weiter? Hier ist momentan vieles im Unklaren. Albrecht hofft, dass sich die betreffenden Parteien schnell einig werden. Aktuell wolle er abwarten und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt "versuchen, als neutrale Stelle zu vermitteln". Bis die Gutachten der Sachverständigen vorliegen, dürfte allerdings nichts passieren. Deren Ausarbeitung nimmt erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch. Dass die Baustelle wie ein herausgebrochener Zahn Sinsheims Hauptstraße noch eine Weile ziert, ist also wahrscheinlich. Ob die Hauptstraße 82 saniert oder neu gebaut wird, ist ebenfalls unklar. Fast alle Personen, mit denen die RNZ in dieser Sache gesprochen hat, berichten jedoch von einer sehr schlechten Bausubstanz. Benjamin Adam fürchtet, dass das neue Haus Nummer 84 nicht vor 2020 fertig ist. Dann feiert die Stadt die Landesheimattage, unter anderem mit einem großen Festumzug, der sich durch die Hauptstraße schlängeln könnte.