Waibstadt. (cla) Noch vor einer Woche brachte sich Marita Bayer trotz gesundheitlicher Probleme in die Organisation des Waibstadter Adventsmarkts ein, am Mittwochabend verlor die engagierte Ehrenamtlerin im Alter von 64 Jahren den Kampf gegen eine schwerwiegende Erkrankung. Die traurige Nachricht machte am Donnerstag schnell die Runde, und die Fassungslosigkeit und Anteilnahme in der Bevölkerung sind groß.

Seit vielen Jahren war Bayer im öffentlichen Geschehen der Stadt stets präsent. Als Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Vereine kümmerte sie sich um die Anliegen der Waibstadter und Daisbacher Vereine und war wegen ihrer freundlichen Art sehr beliebt.

„Ich bin persönlich sehr betroffen und traurig, weil unsere Familien gut befreundet sind. Waibstadt verliert eine liebenswerte Mitbürgerin, die durch ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement das Gemeindeleben und das Vereinswesen geprägt hat“, sagte Bürgermeister Joachim Locher zur RNZ. „Waibstadt lag ihr am Herzen. Sie und ihre immer freundliche und hilfsbereite Art werden uns allen sehr fehlen“, würdigt Locher das Engagement der Verstorbenen.

Über Jahrzehnte lebte Bayer das Ehrenamt: Als Vorsitzende des früheren Pfarrgemeinderates, als helfende Hand bei unzähligen Vereinsfesten, als Sängerin der Gruppe „Wegzeichen“ oder als engagiertes Mitglied der Kolpingsfamilie brachte sie ihre vielen Talente ein. Bis zuletzt übte sie das Amt als Vorsitzende des Kirchenbaufördervereins aus. Unvergessen werden ihre Auftritte bei der traditionellen „Kolpingsfastnacht“ bleiben, wenn sie zum großen Finale die Bühne betrat, die von ihr getextete inoffizielle Waibstadter Hymne anstimmte und damit das gesamte Josefshaus zum Schunkeln brachte: „Waibschd, Waibschd, Waibschd, dich gibt’s nur einmal. Unsere Stadt, die wir so lieben.“ Diese Zeilen brachten in besonderer Weise ihre Heimatverbundenheit zum Ausdruck und trafen das Lebensgefühl vieler Waibstadter.

„Marita Bayer hinterlässt unheimlich große Spuren. Sie war jemand, der sich bis zuletzt extrem gekümmert hat. Sie war super vernetzt im Ort und unheimlich hilfsbereit“, würdigt Pfarrer Joachim Maier das unermüdliche Engagement vor allem als Kämpferin zum Erhalt der Waibstadter Stadtpfarrkirche. Besondere Verdienste erwarb sich Bayer vor allem bei der großen Innensanierung der Kirche. Im vergangenen Jahr erschien unter ihrer redaktionellen Leitung das Jubiläumsbuch über den „Dom des Kraichgaus“, dem sie sehr verbunden war.

Aber bei allem Engagement für die Gemeinschaft: An erster Stelle stand für Bayer immer ihre Familie. Besonders die gemeinsame Zeit mit ihren Enkeltöchtern bedeutete ihr in den letzten Jahren sehr viel. Daneben brachte sie sich über Jahrzehnte engagiert in den Familienbetrieb ein. Bayer war eine echte „Ur-Waibstadterin“ und ein ganz besonderer Mensch. Sie wird vielen fehlen.

Info: Die Beerdigung findet am Samstag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Waibstadt statt. Das Seelenamt für Marita Bayer ist am Sonntag, 8. Dezember, um 10.15 Uhr im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes zum Kolpinggedenktag in der Waibstadter Stadtpfarrkirche.