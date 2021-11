Von Roland Wolf

Eschelbronn. Wäre es nach dem Willen seines Vaters gegangen, dann hätte Manfred H. Obländer den Beruf des Schreiners erlernt. Aber der junge Eschelbronner hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ist nach einer Lehre zum Industriekaufmann in der großen Politik in Bonn gelandet. Über seine Jahre im Bundespresseamt und vor allem im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat er jetzt ein Buch geschrieben, "(M)ein Leben am Rande der Politik". Doch dieses politische Leben hat keinesfalls nur am Rande der Politik stattgefunden, sondern oft mittendrin im Geschehen. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man von den unzähligen kleineren und größeren Episoden liest, die Obländer in seinem Buch beschreibt.

Die RNZ besuchte ihn in Königswinter am Rhein, wo er mit seiner Frau lebt, und sprach mit ihm über sein Buch. Sein Interesse an Politik, Geschichte und Zeitgeschehen wurde schon in jungen Jahren geweckt. So verfolgte er aufmerksam die Berichterstattungen in der "Rhein-Neckar-Zeitung", wozu er als 13-Jähriger seinen ersten Leserbrief verfasste. An das Thema kann er sich aber nicht mehr erinnern. Diese Lust, in Leserbriefen seine eigene Meinung zu den unterschiedlichsten Themen zu äußern, die hat er bis heute nicht verloren und schickt seine Briefe an überregionale Zeitungen. "Bei dieser Tätigkeit sind Formulierungsfreude und Konzentration gefragt", sagt er, es halte den Geist wach.

Mit dreien seiner Jugendfreunden diskutierte er damals regelmäßig über Fragen der aktuellen Politik. Es war ein "politischer Zirkel" mit Treffen meistens an Sonntag-Nachmittagen. Schmunzelnd erinnert sich Obländer an die "Berliner Viererkonferenz" Anfang 1954, als die Außenminister der vier Siegermächte über das Schicksal Deutschlands berieten. Diese Konferenz spielten die vier Freunde Sonntag für Sonntag nach, wobei jeder die Rolle von einem der Außenminister übernahm. "Offizielle Noten" zu einzelnen Tagesordnungspunkten wurden verfasst und per Brief untereinander verschickt. So entstand ein politisches Planspiel.

Überhaupt wollte das Quartett die Welt verbessern. So schrieb man Briefe an die englische Königin Elizabeth II, an den US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower und an den israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion. Von diesem bekam man sogar eine Antwort, in dem er "alles Gute für den weiteren Lebensweg" wünschte.

Während seiner Mannheimer Lehrzeit trat Obländer der dortigen Jungen Union und der CDU bei. Die sachlich geführten Diskussionen und atmosphärisch guten Treffen führten schließlich dazu, dass er seinen politischen Weg in diese Richtung eingeschlagen hat. Beim Besuch einer Wahlkampfveranstaltung in Mannheim mit Bundeskanzler Konrad Adenauer sprang der Funke zwischen Obländer und der CDU endgültig über.

In vielen Kongressen und Parteiveranstaltungen wurden schnell Kontakte ins politische Bonn geknüpft und es wurde klar, dass die berufliche Zukunft in der Politik in Bonn liegt. Tatsächlich wurde Obländer zu einem Vorstellungsgespräch ins Presse- und Informationsamt der Bundesregierung eingeladen und konnte am 1. Dezember 1958 dort anfangen. Vier Jahre später erhielt er ein Angebot aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das für seine Aufgaben in den Ländern der Dritten Welt noch Mitarbeiter suchte.

Er traf afrikanische Machthaber ... Foto: R. Wolf/Repro

So begann Obländers "langes Abenteuer in der deutschen Entwicklungshilfe". Er musste viel reisen und so entwickelte sich bei ihm eine Zuneigung zum Nachbarkontinent Afrika und seinen Menschen. Das durch einen Bürgerkrieg in seiner staatlichen Ordnung zerstörte Somalia tat es ihm dabei besonders an und zu dem 1969 durch einen unblutigen Staatsstreich an die Macht gekommenen Staatspräsidenten Mohamed Siad Barre entwickelte sich eine enge Beziehung. Diese Beziehung war außerordentlich hilfreich, als 1977 die "Landshut" im Zuge der Schleyer-Entführung in die somalische Hauptstadt Mogadischu entführt wurde und bei deren geglückter Geiselbefreiung Obländer einige Verbindungen herstellen konnte.

Eine neue Herausforderung für ihn war, als Helmut Kohl an die Macht kam, und Obländer Pressesprecher des Ministeriums wurde. In dieser Funktion begleitete er Minister, Bundeskanzler und Bundespräsidenten auf ihren Dienstreisen, bei denen er die mitreisenden Journalisten betreute.

... und Angela Merkel. Nun ist er Nachbar vom stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Norbert Röttgen und Kohls langjähriger Büroleiterin Juliane Weber. Foto: R. Wolf/Repro

In seinem Buch, das nicht im Handel erhältlich ist, erzählt er Episoden und Begebenheiten, manchmal heiter und manchmal auch nachdenklich aus Erlebnissen mit den unterschiedlichen Bundespräsidenten, Bundeskanzler Kohl und Ministern, unter denen er gearbeitet hat. Speziell mit dem "ebenso geistreichen wie humorvollen" Hans "Johnny" Klein, den manche mit grauem Bart und Fliege noch in Erinnerung haben, entstand eine gute Freundschaft. Mit Angela Merkel hat er beim Kaffee geplaudert und zusammengearbeitet, als diese noch lange nicht daran dachte, einmal Bundeskanzlerin zu werden.

Mit der Überschrift "Dienst am Wolfgangsee" erzählt Obländer die Geschichte eines einwöchigen Aufenthalts dort mit Kohl. Kohl erzählte damals, dass er mit seinen Eltern schon in Eschelbronn war und hier nach dem Krieg mit ihnen Möbel gekauft hat. Und auch als Heidelberger Student ist er mit seinem Motorroller häufiger durch den Ort gefahren.

Bis zu seinem Ruhestand 2005 hat Obländer die Arbeit immer großen Spaß gemacht. Er genoss es, 47 Jahre lang die deutsche Geschichte an vorderster Front miterleben zu dürfen.