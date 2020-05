Gut 40 Essenspakete wurden am Maifeiertag mit Oldtimern in Sinsheim und Umgebung ausgeliefert. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Keine Kundgebungen, kein geselliges Beisammensein – der Maifeiertag ist ganz anders verlaufen als üblich. Während die meisten Bollerwagen im Keller blieben, haben einige Oldtimerfreunde aus dem Umfeld des Technik-Museums ihre Schätzchen aus der Garage geholt und damit Essen ausgeliefert.

"Das Museumsrestaurant bietet aus bekanntem Anlass im Moment nur Essen zum Mitnehmen an", erklärt Simone Lingner, im Museum verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings wollte man der Bevölkerung am Maifeiertag etwas Besonderes bieten. Dabei handelte es sich um ein Drei-Gänge-Menü, das vorbestellt werden konnte und am Freitagvormittag mit historischen Fahrzeugen ausgeliefert wurde.

"Als Vorspeise gibt es Baguette mit Büchsenwurst und Kräuterquark, dann wahlweise Boeuf à la Mode mit Spätzle und Schmorgemüse, Filet vom Saibling mit Kartoffeln und Spargelragout oder gegrillten Spargel mit Graupenrisotto und Parmesan als Hauptgang sowie ein Dessert im Glas als Nachtisch", berichtete Restaurantleiter Wasem Imtaz. Dazu gab es eine Flasche Wein oder Sekt sowie eine Überraschung.

Derweil sammelte sich der nostalgische Fuhrpark auf dem Vorplatz des Museums, den mehrere Mitglieder des angeschlossenen Fördervereins bereitgestellt hatten. Angefangen bei mehreren teils über ein Jahrhundert alten US-amerikanischen Ford-T-Modellen. "Wir lassen das Verdeck unten", versicherte mit Harald Schüle der Fahrer eines der Vehikel, während mit Gerd Schüle ein weiteres Mitglied der Spediteurs-Familie in einem alten Lkw vorfuhr.

"Mit dem könnte man alles alleine ausliefern", verwies er auf die mit einer Plane verdeckte Pritsche seines 1959 gebauten Mercedes-Benz 312, den er vor rund einem Jahrzehnt komplett restauriert hatte. Weitere Exemplare der Ford-Modelle T und A, eine Mercedes-Benz-Pagode, ein T2-Bus von Volkswagen sowie zwei Lanz-Glühkopf-Bulldogs aus dem Museumsbestand ergänzten die neun Fahrzeuge starke Auslieferungs-Flotte.

Punkt 11 Uhr fuhr sie vom Hof, um insgesamt rund 40 Essenspakete in der Umgebung auszuliefern. "Neben Bestellungen in Sinsheim haben wir auch welche aus Bad Rappenau, Kirchardt, Waibstadt und Wiesenbach erhalten", freute sich Lingner über die positive Resonanz auf die erstmals angebotene Aktion. Auch der Unternehmensberater und Knigge-Trainer Wolfgang Rau hatte eines der Zwei-Personen-Menüs für sich und seine Frau bestellt, obwohl das Paar nur wenige hundert Meter vom Technik-Museum entfernt lebt. "In jeder Krise steckt eine große Chance", betonte Rau. Er würde sich freuen, wenn es auch in der Zeit nach der Corona-Krise ähnliche Aktionen gibt.

"Zum Glück dürfen wir ab dem 6. Mai wieder öffnen", erklärte Lingner. Das Restaurant bietet bis auf weiteres lediglich Essen zum Mitnehmen an. Der Take-Away-Service für Hauptgerichte kann montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr genutzt werden, Kaffee und Kuchen gibt es jeweils bis 16 Uhr auch am Wochenende.