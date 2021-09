Nicht mobile Raumlüfter wie hier in Siegelsbach sollen an Eppinger Schulen für virenfreie Luft sorgen, sondern fest installierte Geräte, die dauerhaft in 146 Räumen betrieben werden sollen. Dafür investiert die Stadt außerplanmäßig eine halbe Million Euro. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Armin Guzy

Eppingen. Die Stadt wird tief in ihre eigentlich recht leere Kasse greifen und in allen Schulen stationäre Raumluftfilter einbauen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben am Dienstag bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen zugestimmt. Zusammen mit den bereits beantragten mobilen Luftfiltern kostet das die Kommune voraussichtlich rund eine halbe Million Euro. Die Gesamtkosten sind mit mehr als 2,2 Millionen allerdings deutlich höher und werden durch hohe Förderungen aus Bundes- und Landesmitteln abgefedert.

Dennoch stellte Oberbürgermeister Klaus Holaschke klar, dass das Vorhaben "ein finanzieller Kraftakt" und ein "ambitioniertes Programm" sei. Insgesamt soll in fast 150 Unterrichtsräume je ein Luftfilter fest und damit dauerhaft eingebaut werden. Außerdem werden fünf mobile Geräte für die Schulen gekauft, die beispielsweise in der Mensa eingesetzt werden sollen. Weitere acht mobile Filter werden für die Schlafräume der städtischen Kindergärten beschafft. Und auch an "CO2-Ampeln" soll es nicht mangeln: Fast 180 dieser Sensoren, mit denen die Luftqualität überwacht wird, sollen für Schulen und Kitas bestellt werden. Die Förderbescheide über 1,7 Millionen Euro sind bereits bei der Stadt eingegangen.

Am Geld wird es also voraussichtlich nicht haken, obgleich die Stadt zur Finanzierung ihres Anteils andere geplante Ausgabenposten hinten anstellt, beispielsweise die Erschließung des Baugebiets "Wolfsgasse" in Elsenz. Der eigentliche Knackpunkt wird der Einbau der Geräte. Egal ob als Lüfter an der Decke, als "Schrank" im Klassenzimmer oder als Einbauelement in Heizungsnischen: Nahezu jeder der 146 Raumlüfter muss individuell eingepasst und geplant werden – und längst ist nicht klar, wer das tun soll. Die Verwaltung will nach dem jetzt getroffenen Beschluss die Arbeiten zwar noch in diesem Jahr ausschreiben, und die Geräte sind laut Einschätzung von Stadtarchitekt Thomas Frey wohl auch schnell verfügbar, doch Elektriker, die die Geräte montieren, und auch Trockenbauer sind kaum zu finden.

"Vielleicht gründet ja jemand im Ruhestand noch eine Firma": Was eigentlich wie vom OB im Scherz dahergesagt klang, hat einen ernsten Hintergrund, schließlich sollen die ersten Raumlüfter möglichst schon Anfang 2022 und nicht erst Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen – oder gar noch später. "Die Nebenarbeiten werden uns die meiste Zeit kosten", warnte Frey. Und manche Einbauten lassen sich wohl nur in den Ferien erledigen.

Unwidersprochen blieb die Investition in der Ratssitzung nicht: Ute Knopp, die sich von Berufs wegen in die Materie eingearbeitet hat, kritisierte, dass Kosten und Nutzen der festinstallierten Lüfter ihrer Meinung nach im Missverhältnis stehen, und erinnerte auch an die Folgekosten, die in der Ratsvorlage nicht erwähnt wurden. Das summiere sich auf 70.000 Euro oder mehr pro Jahr, denn die Geräte müssen gewartet und das Filtermaterial muss regelmäßig getauscht werden und sei außerdem Sondermüll, sagte die CDU-Stadträtin. Und egal, ob eine Filteranlage eingebaut sei, müssten dennoch Masken getragen und die Räume gelüftet werden, wenn eine entsprechende Hygieneverordnung gilt. "Die Maßnahme steht für mich in keiner Relation zum Lüften", sagte sie und stimmte am Ende dagegen.

Architekt Frey bestätigte, dass es Folgekosten gibt, schätzte sie aber deutlich geringer ein. Außerdem gebe es inzwischen Papierfilter, die nicht als Sondermüll entsorgt werden müssen, und die Mehrkosten für Strom werde durch die geringeren Kosten für Heizung ausgeglichen, weil dann die Räume nicht nach jedem Lüften wieder hochgeheizt werden müssen. Auch gegen die Geräusche, die die Geräte beim Betrieb entwickeln, gebe es Lösungen. Als Argument für den Einbau führt die Verwaltung außerdem ins Feld, dass die Lüfter auch beispielsweise Grippeviren binden und für eine insgesamt bessere Luftqualität sorgen, die auch der Konzentrationsfähigkeit der Schüler zugutekomme.

Georg Heitlinger (FBW) lobte indes ausdrücklich, in welchem Tempo die Verwaltung das Thema trotz der Sommerferien vorangetrieben habe. "Selbst bei 70.000 Euro Betriebskosten müssen wir das bringen, um die Schulen offenzuhalten", sagte er. Ähnlich äußerte sich auch Ulrike Stahl von den Grünen. "Jede Schutzmaßnahme hilft", stellte sie fest. Ihr Fraktionskollege Peter Wieser indes relativierte: "Wir betreiben technisch einen großen Aufwand, aber wir dürfen nicht glauben, dass es dadurch keine neuen Corona-Fälle geben wird. Wir kriegen das Ding nicht technisch geregelt", warnte er und und forderte: "Leute, lasst euch impfen!" Der Applaus, der daraufhin von Ratsmitgliedern und Zuhörern zu hören war, ist durchaus ungewöhnlich für eine Ratssitzung.