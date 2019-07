Lobbach. (jubu) Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können: Ein VW-Fahrer war am Samstag gegen 4.14 Uhr auf der Landesstraße L532 zwischen Lobbach und Reichartshausen unterwegs. In Höhe der Abzweigung nach Haag kam er bei Waldwimmersbach mit seinem VW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Integrierte Leitstelle schließlich auf den Unfall aufmerksam gemacht, wodurch Rettungs- und Einsatzkräfte in großer Zahl an die Einsatzstelle ausrückten.

Dort angekommen fanden sie zwar den demolierten VW, aber keinen Fahrer. "Daraufhin durchsuchten wir mit den Kameraden unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera den Wald nach verletzten Personen", berichtet Hauptbrandmeister Bruno Dentz auf RNZ-Nachfrage.

Bald darauf konnte die Suche abgebrochen werden, der leicht verletzte Fahrer war nach dem Unfall weggegangen, kam aber später zum Unfallort zurück. "Welche Gründe der Mann hatte, sich von der Unfallstelle zu entfernen wissen wir nicht", sagt Dentz. Außer einer kleinen Beinverletzung überstand der Mann den Ritt unbeschadet.

Im Einsatz waren neben dem DRK aus Sinsheim die Feuerwehren aus Reichartshausen, Spechbach und Epfenbach. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.