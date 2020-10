Reichartshausen/Lobbach. (RNZ/lyd) In den vergangenen Sommerferien wurden Erneuerungsarbeiten an einem Durchlass auf der L532 im Abschnitt zwischen Lobbach und Reichartshausen durchgeführt. Wie das Regierungspäsidium Karlsruhe mitteilt, wurde der Übergang des neuen Asphalts an die bestehende Fahrbahn jedoch an einer ungünstigen Stelle vorgenommen, sodass die Verkehrsteilnehmer durch die vorhandenen Spurrinnen und Unebenheiten das Überfahren deutlich spüren.

Deshalb wird die Fahrbahndecke an dem Übergang nochmals abgefräst und großflächig auf einer Länge von rund 150 Meter erneuert. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite können die Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Diese wird am 26. Oktober früh morgens aktiviert und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 30. Oktober.

Für die Bauzeit von rund einer Woche wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die L595 nach Haag und weiter nach Schönbrunn, über die K4105 nach Schwanheim und über die L590 nach Schwarzach umgeleitet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 30.000 Euro. Für die unvermeidbaren Belastungen und Behinderung der Anwohner und Verkehrsteilnehmer bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe um Verständnis.

