Discounter der großen Handelsketten (im Bild der "Penny" in Helmstadt) bilden inzwischen das Rückgrat der Lebensmittelversorgung in den Gemeinden. Foto: Keller

Waibstadt/Angelbachtal. (kel) In den Dörfern kämpfen die letzten Einzelhändler ums Überleben, in den größeren Gemeinden ballen sich die Discounter am Ortsrand - das ist die Nahversorgungslage im nördlichen Kraichgau. Hier ein Überblick:

> Waibstadt ist das Einkaufszentrum des nördlichen Kraichgaus. Mit einer Ladenfläche von rund 3000 Quadratmeter bilden die großen Versorgungsketten am westlichen Stadtrand eine Art Shopping-Meile. Dazu kommen ein gut sortierter Metzger und ein türkischer Gemüsehändler in Zentrumslage. Und obwohl die Bäckerei im "Artificium" dicht gemacht wurde, sind Brot und Weck keine Mangelware im Ort. Ganz anders sieht es allerdings im Stadtteil Daisbach aus: Läden - Fehlanzeige. Der Versuch auf bürgergenossenschaftlicher Basis eine Grundversorgung herzustellen, scheiterte. Dennoch: Versorgungsnote: 1

> Angelbachtal: Mancher trauert immer noch der Schließung des zentrumsnahen HL-Markts nach. Das ist denn auch das einzige Manko in einem ausgesprochen großen Sortiment: Die Märkte mit ihren angegliederten Shops liegen nämlich an den Ortsrändern von Eichtersheim und Michelfeld. Aber dort gibt es alles, was man braucht. Und ersetzen auch eine heimische Metzgerei sowie die frühere Bäckerei Krotz. Versorgungsnote: 1-2

> Neckarbischofsheim: Der "Netto" hält die Versorger-Stellung, dazu gibt es den "Löwenzahn", in dem die Naturfreunde vorwiegend regionale Nahrungsmittel anbieten. Der Backshop Banschbach hat momentan nur eingeschränkt geöffnet, und eine eigene Metzgerei wird seit Jahren vermisst. Der Wochenmarkt kümmert vor sich hin. In Helmhof und Untergimpern gibt es aktuell und auf absehbare Zeit keinerlei Angebote mehr. Versorgungsnote: 4

> Helmstadt-Bargen: Der "Penny", jenseits der Bundesstraße gelegen, ist das eigentliche Rückgrat der Nahversorgung, ansonsten gibt es immerhin eine eigene Metzgerei (Stech) und eine alteingesessene Bäckerei (Schieck) sowie Direktvermarkter. Ein Bäcker hat allerdings unlängst zugemacht. In Bargen behauptet sich "Ums Eck" als typischer Tante-Emma-Laden wacker. In Flinsbach herrscht dagegen tote Hose. Versorgungsnote: 3-4

> Eschelbronn: Der "Netto" und "Karins Backshop" sorgen dafür, dass niemand verhungern muss. Allgemein vermisst wird ein Metzger. Ein Plus in der Nahversorgung ist ein vergleichsweise gut bestückter freitäglicher Wochenmarkt, der auch von der Bevölkerung gut angenommen wird. Versorgungsnote: 3

> Epfenbach: Dass die Gemeinde in der Ortsmitte vor ein paar Jahren selbst initiativ wurde, erwies sich im Nachhinein als richtungsweisend: Metzgerei und Bäckerei sind dort, wo sie hingehören. Abgerundet wird das Angebot durch einen Dorfladen mit einem soliden Grundsortiment. Auch der Wochenmarkt läuft ordentlich. Versorgungsnote: 3

> Zuzenhausen: Die auch überörtlich geschätzte Bäckerei in der Mühle und der heimische Metzger Schmitt sind die Säulen der örtlichen Nahversorgung - damit hat es sich aber auch. In Meckesheim ist man mit dem Auto in vier Minuten. Versorgungsnote 4-5

> Reichartshausen: Die Bäckerei Kaltschmitt wird nach dem Aus für den Bio-Laden der letzte Lebensmittel-Anbieter im Dorf sein. Die meisten Reichartshäuser decken sich im nahen Aglasterhausen mit den Waren des täglichen Bedarfs ein. Versorgungsnote: 5

> Neidenstein: Die Gemeinde kümmert sich, aber momentan ist die Nahversorgung sehr schmal. Der einzige Laden hat im Frühjahr dicht gemacht, der Backshop in der früheren Bankfiliale lässt noch auf sich warten, soll aber voraussichtlich im Januar eröffnen. Immerhin: Andere Gemeinden wären froh, solch einen Metzger wie die Neidensteiner zu haben. Versorgungsnote: 4-5