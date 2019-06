Was gibt es hier zu verheimlichen? Ob Pflanzenschutzmittel oder wie in diesem Fall Wasser: Landwirte spritzen häufig bei Dunkelheit, die Bevölkerung reagiere mit Unverständnis. Dies liege aber an der Tatsache, dass nachts keine Insekten unterwegs sind. Foto: Siegfried Lörz

Sinsheim. Sie bestimmen das Landschaftsbild maßgeblich mit und sorgen dafür, dass unser Tisch reich gedeckt ist. Doch die Akzeptanz der Landwirte und ihrer Arbeitsweisen werde immer geringer: Ein Großteil der Bevölkerung mache sich mittlerweile ein falsches Bild vom Job des Bauern. Vor diesem Hintergrund haben mehrere Landwirte (siehe Hintergrund-Kasten rechts unten) um ein Gespräch mit der RNZ gebeten.

Worin liegt aus Ihrer Sicht das Problem?

Klaus Krebs: Die Akzeptanz in der Bevölkerung wird immer geringer, und wenn dann eher für die Bio-Landwirtschaft. Das sieht man an den häufigen Anfeindungen, denen die Landwirte ausgesetzt sind.

Wie äußert sich das?

Krebs: Bringt der Bauer Gülle aus, ist es Geruchsbelästigung; bei Feldarbeiten oder der Getreideernte gibt es zu viel Staub. Mein Sohn und ich bauen Obst an. Oft stoßen wir auf Unverständnis. Es wurde schon mehrfach die Polizei informiert, wenn wir mit der Gebläsespritze unsere Bäume behandeln. Viele fühlen sich berufen, uns zu sagen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Und gehen dabei häufig von völlig falschen Annahmen aus.

Zum Beispiel?

Krebs: Wir spritzen häufig nachts. Viele denken dann, wir wollten etwas verheimlichen. Dabei tun wir das, weil dann zum Beispiel keine Bienen fliegen und auch die Windverhältnisse besser sind. Außerdem heißt es oft, wir würden Gift ausbringen. Häufig spritzen wir jedoch nur Blattdünger oder Mineralien, wie Kalzium, um Pflanze und Frucht zu stärken. Und vor allem: Viele Leute denken, bei Bio-Produkten werde nicht gespritzt. Aber das ist so nicht richtig.

Achim Mattern: Der Verbraucher will Produkte ohne Makel kaufen. Bio-Anbau ist, wie auch der konventionelle Anbau, hoch spezialisiert, und auch hier muss Pflanzenschutz betrieben werden, um die vom Verbraucher gewünschte Qualität zu gewährleisten.

Wo liegt der Unterschied zwischen konventionellen und Bio-Äpfeln?

Gerd Münkel: Bio-Landwirte setzen zum Beispiel keine synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmittel ein. Sie verwenden einen Wirkstoff, der beispielsweise aus Pflanzensamen hergestellt wird.

Krebs: Die Zusammenarbeit zwischen Bio- und konventionellen Landwirten ist viel intensiver, als man meinen könnte. Zu meiner Lehrzeit gab’s konventionelle Landwirte und die Verrückten. Mittlerweile haben Bauern untereinander aber keine Probleme mehr. Ganz im Gegenteil: Es gibt verschiedene Anbaumethoden (zum Beispiel konventionell, integriert, biologisch organisch, biologisch-dynamisch) und der Verbraucher hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was er kaufen will.

Das klingt versöhnlich. Worüber klagen sie dann?

Krebs: Über Inkonsequenz.

Das müssen Sie erklären.

Krebs: Nehmen wir die Produktion von Eiern: In Deutschland sind Legebatterien verboten worden, und das ist gut so. Aber jetzt stehen viele dieser Batterien in Tschechien oder der Ukraine. Und da sitzen noch mehr Hühner drin als zuvor in Deutschland.

Diese Eier dürfen in Deutschland aber nicht verkauft werden.

Krebs: Im Eierkarton nicht, das stimmt. Sie werden aber häufig als Flüssigei in der Produktion von Lebensmitteln verwendet. Und die werden dann sehr wohl hier verkauft. Darüber machen sich viele Verbraucher keine Gedanken.

Mattern: Außerdem wird häufig mit unwahren Darstellungen argumentiert. In der Nabu-Ausstellung "Irrweg Pestizide" wird ein Plakat gezeigt, bei dem ein Landwirt Glyphosat bei 40 Zentimeter hohem Soja einsetzt. Das Bild ist aus den USA, so etwas macht hier niemand, und es ist auch nicht erlaubt.

Das Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Warum setzen Sie es überhaupt ein?

Mattern: Wir setzen Glyphosat in der Vorsaatbehandlung ein, um Restunkraut zu bekämpfen. Also nicht in einer wachsenden Kultur. Alle Mittel, die wir einsetzen, sind vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit amtlich getestet. Wenn eine tatsächliche Gefährdung im Raum steht, wird es sofort aus dem Verkehr gezogen. Zusätzlich muss jede Behandlung dokumentiert und nachvollziehbar sein.

Ein häufig geäußerter Vorwurf lautet, dass Spritzmittel für den starken Rückgang der Insekten verantwortlich sind.

Mattern: Das liegt aber nicht nur an der Landwirtschaft. Daran ist auch die Lichtverschmutzung, Verkehr sowie Elektrosmog (Strahlung) Schuld. Mit Blühfeldern, Brache und Stilllegung bieten wir den Insekten Rückzugsräume an.

Krebs: Was viele Gartenbesitzer mit ihren Steingärten nicht tun.

Münkel: Außerdem gab es früher vor jedem Haus einen Misthaufen. Jeder Kuhfladen ist ein Eldorado für Insekten, das es nun häufig nicht mehr gibt.

Hintergrund Mehrere Landwirte zeigten sich verärgert über die Ausstellung "Irrweg Pestizide" des Nabu, die Anfang des Jahres im Sinsheimer Rathaus gezeigt wurde - einige Darstellungen empfanden sie als unkorrekt oder irreführend. So entstand der Wunsch, ihre Position darzulegen. Mit am Tisch saßen Klaus Krebs vom gleichnamigen Obsthof in Sinsheim, Landwirt Stefan Frank vom Nachbarhof, Landwirt Achim [+] Lesen Sie mehr Mehrere Landwirte zeigten sich verärgert über die Ausstellung "Irrweg Pestizide" des Nabu, die Anfang des Jahres im Sinsheimer Rathaus gezeigt wurde - einige Darstellungen empfanden sie als unkorrekt oder irreführend. So entstand der Wunsch, ihre Position darzulegen. Mit am Tisch saßen Klaus Krebs vom gleichnamigen Obsthof in Sinsheim, Landwirt Stefan Frank vom Nachbarhof, Landwirt Achim Mattern aus Helmstadt, Wolfgang Guckert, Landwirt aus Sandhofen und Vorsitzender des Kreisbauernverbands, Rolf Berger von der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbands, Nicole Gross, stellvertretende Leiterin des Amts für Landwirtschaft und Naturschutz, sowie Gerd Münkel, Pflanzenanbauberater bei eben jenem Amt. Die RNZ schlug vor, den Nabu mit an den Tisch zu holen. Dies wurde nicht gewünscht. (cbe)

Leser haben sich an uns gewandt und kritisieren den Einsatz von Folie, beispielsweise, um Spargelfelder abzudecken.

Mattern: Vor 15 Jahren gab es Spargel, wenn er da war, je nachdem, wann der Frühling kam. Aber der Verbraucher ist bereit, für frühen Spargel mehr Geld auszugeben. Man kann ihn also importieren oder die Felder mit Folien abdecken, um zu einem früheren Erntetermin zu kommen. Wir haben einen Kundenwunsch erfüllt, jetzt stehen wir wieder am Pranger.

Von der Optik einmal abgesehen: Welche Nachteile hat der Folieneinsatz?

Gross: Angeblich ist das Bodenleben unter der Folie gestört.

Darüber hinaus heißt es, der Folieneinsatz verstärke die Erosion und sorge für großen Plastikverbrauch.

Gross: Plastikfolie ist oft aus Maisstärke, die sich von selbst zersetzt. Wenn Fetzen davon auf dem Acker zurückbleiben, denken manche, das Feld wäre plastikverseucht. Es dauert aber bei Trockenheit einfach länger, bis das Material zerfällt. Spargelfolie ist nicht zersetzbar, wird aber acht bis zwölf Jahre wiederverwendet und hinterher recycelt.

Rolf Berger: Man muss aber auch die Vorteile des Folieneinsatzes sehen: Wenn Tomaten im Pflanztunnel angebaut werden, braucht der Landwirt nicht gegen Pilzkrankheiten spritzen.

Gross: Auch hier zeigt sich, dass der Verbraucher stets die eierlegende Wollmilchsau will: ohne Plastik, bio und billig. Und das geht eben nicht.

Wie sieht es beim Thema Gülle aus? Angeblich ist in vielen Bereichen das Grundwasser stark belastet.

Münkel: In manchen Gegenden ist das so. Im Kraichgau aber nicht.

Mattern: Die Düngeverordnung gibt uns ganz genau vor, wie viel Gülle ausgebracht werden darf. Da gibt es überhaupt kein Problem. Gülle ist ja schließlich ein guter Dünger.

Einige deutsche Landwirte importieren Gülle aus den Niederlanden.

Münkel: Ja, im Rhein-Neckar-Kreis gibt es neben konventionellen Betrieben sogar Bio-Betriebe, die Trockenkot aus den Niederlanden bekommen. Wir haben zu wenige Tiere auf unserer Fläche.

Woher kommen dann die hohen Nitratwerte in einigen Gegenden?

Krebs: Was man heute im Grundwasser nachweisen kann, ist vor Jahrzehnten ausgebracht worden. So ist es auch mit anderem Dünger: In meiner Lehrzeit, das war 1976, lautete die Düngeempfehlung bei Äpfeln 300 Kilogramm Stickstoff pro Hektar im Jahr. Mittlerweile hat man festgestellt, dass die Pflanze nur 30 bis 40 Kilogramm pro Jahr aufnimmt.

Münkel: Heute düngen wir bedarfsgerecht: zu Vegetationsbeginn, wenn die Pflanze Nährstoffe braucht. Es kann dann aber sein, dass in der zweiten Märzwoche im ganzen Kraichgau Gülle gefahren wird, und zwar Tag und Nacht. Grund hierfür ist der Einsatz von teurer Technik, die zu einer Verringerung der Geruchsbelästigung für die Bevölkerung sowie zu einer Senkung der Ammoniakverluste führt. Das sorgt aber häufig für Unverständnis.

Unter Kritikern heißt es mitunter, die Landwirtschaft verschlinge zu viel Geld aufgrund von Subventionen.

Münkel: Das ist falsch. Das sind Ausgleichszahlungen. Wir müssen unter Weltmarktbedingungen produzieren, Landwirte in anderen Ländern haben andere Möglichkeiten und können das billiger. Ein Hof muss ja schließlich wirtschaften.

Sind Lebensmittel zu billig?

Nicole Gross: Eindeutig.

Krebs: Viele Menschen messen ihnen keinen Wert mehr bei.

Münkel: Zudem werden viele Bio-Produkte von weit her hier verkauft. Wie nachhaltig ist das?

Berger: Bei uns kann man fast alles anbauen. Brauche ich da Kartoffeln aus Ägypten, wo es kaum Wasser gibt?

Sie schieben viel Verantwortung auf den Verbraucher.

Krebs: Das stimmt. Aber nur so funktioniert es. Und die Absichtserklärungen sind ja da. Aber im Laden wird dann doch das billige Fleisch gekauft.

Münkel: Das wird zum Teil zum Entstehungspreis verhökert. Das tut weh!

Wolfgang Guckert: Wir können uns die Mutterkuhhaltung nur leisten, weil wir das Fleisch im eigenen Hofladen zu einem besseren Preis verkaufen können.

Stefan Frank: Ich konnte nicht mehr komplett von der Landwirtschaft leben und musste mir ein zweites Standbein suchen. Ich mache den Beruf gerne. Und Landwirt zu sein, ist kein Beruf, sondern Berufung. Aber wenn das Mastschwein für 4,83 Euro zum Schlachthof transportiert wird, macht es keinen Spaß mehr. Das lohnt sich einfach nicht.

Guckert: Diese Gedanken machen sich viele Betriebsleiter. Ich weiß nicht, ob ich meinem Junior guten Gewissens empfehlen kann, meinen Hof zu übernehmen.

Gibt’s ein Überangebot?

Krebs: Im Gesamten ja.

Mattern: Wir könnten weniger Fleisch produzieren. Dann kommt es aber wo anders her.

Berger: In manchen Teilen Deutschlands ist die Tierhaltung ja schon beinahe verschwunden.

Sie klagen über viele Punkte. Gibt es auch schöne Seiten an Ihrem Beruf?

Guckert: Es gibt keinen schöneren Beruf! Zu sehen, wie ein Schwein gedeiht. Mitzubekommen, wie der Boden an einem Morgen riecht, wenn er mit Tautropfen übersät ist - das ist wunderbar. Aber unsere Berufsgruppe wird verklärt.

Inwiefern?

Guckert: Auf der Milchpackung ist die einzelne Kuh auf der Weide zu sehen. Das ist doch Illusion!

Was wünschen Sie sich?

Krebs: In den letzten Jahren legt ein Teil der Verbraucher mehr Wert auf lokale Produktion. Das darf mehr werden.

Münkel: Es wäre schön, wenn man als Landwirt so viel verdient, dass man davon leben kann.

Guckert: Mehr Wertschätzung und weniger Flächenverbrauch.

Mattern: Mehr Vertrauen, weniger Dokumentation - dafür sitze ich am Sonntag oft fünf Stunden am Schreibtisch.

Gross: Wir wünschen uns, dass die Menschen nicht über die Landwirte sprechen, sondern mit ihnen. Und zwar mit einem offenen Ohr.