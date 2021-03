Eberbach/Sinsheim. (RNZ) Das Statistische Landesamt hat bei seiner Veröffentlichung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis 41 Sinsheim neben dem Erstmandat für Hermino Katzenstein (Grüne) veröffentlicht, dass sowohl Dr. Albrecht Schütte (CDU) wie auch der Eberbacher Stadtrat und SPD-Vize-Kreisvorsitzende Rhein-Neckar, Jan-Peter Röderer, ein Zweitmandat errungen haben.

Damit ist nach dem Ausscheiden von Thomas Funk (SPD) 2016 der Wahlkreis 41 wieder mit drei Abgeordneten in Stuttgart vertreten.

Update: Montag, 15. März 2021, 11.43 Uhr

Hermino Katzenstein gewinnt den Wahlkreis Sinsheim

Von Christian Beck

Sinsheim/Rhein-Neckar. Aus zwei mach’ drei: Neben Hermino Katzenstein von den Grünen und Albrecht Schütte (CDU) vertritt künftig offenbar auch Jan-Peter Röderer von der SPD den Wahlkreis Sinsheim im Stuttgarter Landtag.

Das Direktmandat holte erneut Katzenstein, dieses Mal aber mit größerem Vorsprung. Vor fünf Jahren hatte er 201 Stimmen mehr als Schütte, nun sind es deutlich mehr. Dementsprechend zufrieden zeigte sich der alte und neue Sieger: "Mir geht’s prima", sagte er um kurz nach 21 Uhr. Mit seiner Frau Henriette und einem befreundeten Ehepaar saß er da zu Hause und feierte "ganz Corona-konform" eine digitale Wahlparty, hatte mit Prosecco angestoßen. Dass er keine große Party feiern kann, bei der er mit allen anstößt und seine Unterstützer in den Arm nimmt, findet er "sehr schade". Doch er freut sich, dass er "in fast allen Gemeinden zugelegt" hat. Vor allem, dass er in der traditionellen CDU-Hochburg Sinsheim vorne liegt, verbucht er als "großen Erfolg". Er sei sich nicht sicher gewesen, dass er das Direktmandat wieder holt, "vorsichtig optimistisch" war er aber. Er will "weiterhin ein Abgeordneter für alle" sein.

Schütte sprach auf der einen Seite von einer "klaren Wahlniederlage", das sei "sehr schade und traurig". Auf der anderen Seite stellte er kurz vor 21 Uhr erfreut fest, dass er wieder im Landtag vertreten sein wird. Er hat besser abgeschnitten als die Landes-CDU im Durchschnitt, das kommt ihm zugute. Und er verweist auf sein gutes Ergebnis in seinen Wohnort Bammental. Er ist gespannt, wie nun die Koalitionsverhandlungen verlaufen. Was er sich wünscht? "Ich halte es für richtig, dass in der Krise grün-schwarz weiter macht", sagt er. Kurzfristig ist es Schütte wichtig, die Vergabe der Impftermine zu verbessern.

Die Überraschung des Abends gelingt offenbar Jan-Peter Röderer: "Im Moment sieht es so aus, als ob es reicht", sagte er um 22.30 Uhr. "Das ist definitiv ein Erfolg." Der 34-Jährige ist zum ersten Mal angetreten – dass es gleich reicht, darauf hat er "gehofft, aber nicht damit gerechnet". Es sei im Vorfeld schwer einzuschätzen gewesen, wie die Wahl ausgeht, sagt er. Das grundsätzliche Abschneiden der SPD bezeichnet er hingegen als "ärgerlich".

FDP-Kandidat Michael Westram spricht von einem "tollen Ergebnis". Der Hoffenheimer ist zum dritten Mal angetreten und konnte sich kontinuierlich steigern: 2011 holte er 4,2 Prozent, 2016 7,7 Prozent, nun 9,1 Prozent. Damit sei er "sehr zufrieden". Dass es trotzdem nicht in den Landtag gereicht hat, damit habe er gerechnet, und das sei in Ordnung. "Sehr überrascht" zeigt er sich, dass beispielsweise in Sinsheim die FDP vor der SPD liegt.

"Natürlich sehr enttäusch" ist AfD-Kandidat Dieter Amann. Im Wahlkreis Sinsheim hat seine Partei im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren sieben Prozent verloren. Er schätzt, dass einige Wähler zur FDP abgewandert sind. Zu weiteren Gründen für das schlechtere Abschneiden möchte er sich nicht äußern, das müsse erst intern besprochen werden. Ob er damit gerechnet hatte, in den Landtag einzuziehen? "Gehofft hatte ich schon", sagt er klar. Dass es nun anders gekommen ist, damit "kann und muss ich leben".

Ebenfalls nicht ganz zufrieden ist Marco La Licata von der Linken. "Das Ziel haben wir verfehlt. Wir wollten in den Landtag", sagt er am Wahlabend. "Doch ich habe Frustrationstoleranz", fügt er hinzu. Und entsprechend der Möglichkeiten hätten seine Partei und er einen respektablen Wahlkampf hingelegt und neue Mitglieder hinzugewonnen.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Sinsheim 2021 2016 Wahlbeteiligung 63,4 % 71,1 % Grüne

Hermino Katzenstein direkt gewählt 29,2 % 26,8 % CDU

Albrecht Schütte Zweitmandat 25,8 % 26,6 % SPD

Jan-Peter Röderer Zweitmandat 13,8 % 15,0 % FDP

Michael Westram 9,1 % 7,7 % Linke

Marco La Licata 2,8 % 2,7 % AfD

Dieter Amann 10,9 % 18,0 %

So haben die Parteien in den Gemeinden abgeschnitten:

