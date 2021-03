Eppingen. (guz) Die CDU hat am Sonntag eine weitere ihrer einstigen Hochburgen an die Grünen verloren. Unionskandidat Dr. Michael Preusch blieb mit 24,5 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Eppingen knapp hinter dem Grünen-Kandidaten Erwin Köhler zurück, der 26,3 Prozent der Stimmen holte. Köhler hat damit das Direktmandat und zieht mit 25 Jahren als jüngster Grünen-Abgeordnete in den Landtag ein, wo er sich vor allem für soziale Themen, Kunst und Kultur starkmachen will.

Im dritten Anlauf und mit einer erneuten Steigerung seines Stimmanteils auf nun 13,5 Prozent hat auch FDP-Kandidat Georg Heitlinger den Sprung nach Stuttgart geschafft. Der streitbare Landwirt erzielte landesweit das drittbeste FDP-Ergebnis. Noch nicht sicher war bis Redaktionsschluss, ob es auch für den AfD-Kandidat Rainer Podeswa reichen wird, der 13,7 Prozent erhielt. Chancen auf einen Sitz im Landesparlament hatte sich auch der Eppinger SPD-Kandidat und Immobilienfachmann Jens Schäfer gemacht. Mit einem Ergebnis von 11,1 Prozent schwanden die Chancen auf einen Sitz in Stuttgart am Abend aber zusehends.

Würde es am Ende für Podeswa und Schäfer doch reichen, wäre der Wahlkreis statt mit zwei künftig gleich mit vier Stimmen unterschiedlicher Couleur in Stuttgart vertreten.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Eppingen 2021 2016 Wahlbeteiligung 65,4 % 72,0 % Grüne

Erwin Köhler direkt gewählt 26,3 % 26,1 % CDU

Michael Preusch Zweitmandat 24,4 % 26,6 % SPD

Jens Schäfer 11,1 % 13,4 % FDP

Georg Heitlinger Zweitmandat 13,4 % 9,6 % Linke

Emma Weber 2,6 % 2,1 % AfD

Rainer Podeswa Zweitmandat 13,7 % 18,3 %