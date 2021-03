Sinsheim. (cm/cbe) Es war knapp im Wahlkreis Sinsheim bei der Landtagswahl 2016: Mit gerade einmal 201 Stimmen Vorsprung sicherte sich Hermann Katzenstein (Grüne) aus Neckargemünd das Direktmandat vor Albrecht Schütte (CDU) aus Bammental, der aber ebenfalls in den Landtag einziehen konnte. Sie vertreten seither die Region in Stuttgart. Und wie wird es künftig sein? Am 14. März kommt es zur Neuauflage des Duells. Die RNZ startet heute eine dreiteilige Serie, in der Kandidaten der Wahlkreise Sinsheim, Eppingen und Heilbronn vorgestellt werden.

Neben Katzenstein und Schütte stellt die RNZ Jan-Peter Röderer (SPD) und Michael Westram (FDP) vor. Im Wahlkreis kandidieren außerdem folgende Parteien: AfD, Linke, ÖDP, Freie Wähler, "Bündnis C – Christen für Deutschland", "Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)", "Klimaliste Baden-Württemberg", "WIR2020" und "Volt Deutschland".

Der Wahlkreis 41 Sinsheim ist groß – er umfasst 24 Orte zwischen Heiligkreuzsteinach und Sinsheim. Zehn davon – nämlich Angelbachtal, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Sinsheim, Waibstadt und Zuzenhausen – gehören zum Gebiet der RNZ-Redaktion Sinsheim. Im Wahlkreis sind knapp 100.000 Bürger zur Wahl aufgerufen. Vor fünf Jahren hatten die Grünen mit 26,8 Prozent die Nase vor der CDU mit 26,6 Prozent, der AfD mit 18,0 Prozent, der SPD mit 15,0 Prozent, der FDP mit 7,7 Prozent und der Linken, die auf 2,7 Prozent kam.

Die RNZ stellt die Kandidaten der Wahlkreise 18 Heilbronn und 19 Eppingen vor. Zum letztgenannten gehören unter anderem Bad Rappenau, Eppingen, Gemmingen, Ittlingen, Kirchardt und Siegelsbach.

Die Kandidaten

Hermino Katzenstein (Grüne)

Hermino Katzenstein. Foto: privat

Landtagsabgeordneter, 52 Jahre, verheiratet, gemeinsam vier erwachsene Töchter, Neckargemünd.

> Lebenslauf: Abitur in Münster, Physikstudium in Köln und Heidelberg (Diplom), wissenschaftlicher Angestellter Max Planck-Institut und Uni Heidelberg (derzeit beurlaubt), Personalratsvorsitzender der Uni.

> Politische Laufbahn: seit 2009 Stadtrat in Neckargemünd, 2014 bis 2016 Kreisrat, seit 2016 Landtagsabgeordneter, Mitglied im Petitions- und im Verkehrsausschuss, ehrenamtlich engagiert seit 2008 auf Kreis-, Landes- und Bundesebene der n und des ADFC.

> Politische Ziele und Schwerpunkte: Ich will die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern und das Gesundheitssystem stärken. Die Klimakrise werde ich konsequent bekämpfen, dabei liegt mein Schwerpunkt bei der umweltfreundlichen Mobilität. Wir brauchen beste Bildung von Anfang an, die allen gerecht wird. Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration werde ich weiter fördern. Die lebendige Kulturszene will ich unbedingt erhalten. Und wir brauchen für die Erhöhung des Frauenanteils endlich das Listenwahlrecht.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Ich werde weiterhin verlässlicher Ansprechpartner für alle Menschen und Akteure im Wahlkreis sein. Konkret will ich etliche Lücken im Radwegenetz schließen und den Fußverkehr fördern. Die Reaktivierung der Krebsbachtalbahn bringe ich voran und ich strebe eine Verbesserung der S-Bahnlinien an. Derzeit erstelle ich bereits ein regionales Künstlerverzeichnis.

> Hobbys: Radfahren, Hüttenwanderungen (Alpen), unseren Kater kraulen.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen? Ich werde mich weiterhin mit Herzblut für die Belange der Menschen, Unternehmen und Kommunen des Wahlkreises einsetzen. Nur wir stehen für konsequenten Klimaschutz, die Verbindung von Ökonomie und Ökologie und eine gerechte Gesellschaft. Und nur wer Grün wählt, behält Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten.

Albrecht Schütte (CDU)

Albrecht Schütte. Foto: privat

Diplom-Physiker (ETH) und Landtagsabgeordneter, 50 Jahre, in einer festen Beziehung, Bammental.

> Lebenslauf: Abitur am Hölderlin-Gymnasium in Heidelberg, Studium der Physik in Zürich, Lyon und Vancouver, Promotion an der Universität Heidelberg in theoretischer Physik. In der Wirtschaft tätig, zuletzt Abteilungsdirektor und Partner für IT bei Allianz Consulting.

> Politische Laufbahn: Gemeinderat in Bammental seit 2004, Kreisschatzmeister der Rhein-Neckar, im Landtag von Baden-Württemberg seit 2016, stellvertretender Sprecher für Finanzen und Verkehr sowie Sprecher für moderne Mobilität und Entwicklungszusammenarbeit der -Fraktion.

> Politische Ziele und Schwerpunkte: Fortführung der Einstellungsoffensive bei der Polizei und weitere Stärkung der Qualität in der Bildung. Baden-Württemberg muss im Vergleich weiter besser werden – wie seit 2016 und nicht abstürzen wie von 2011 auf 2016. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Sanierung und Ausbau der Infrastruktur. Forschung, Wissenschaft und Innovation für eine erfolgreiche Zukunft.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Den Breitbandausbau mit Landeszuschüssen weiter vorantreiben und bis Ende 2023 alle Schulen ans Gigabitnetz anschließen. Die Studien zur Beschleunigung der S 5 umsetzen und Lücken im Radwegenetz zum Beispiel von Bammental nach Neckargemünd oder Gaiberg sowie von Meckesheim nach Eschelbronn schließen. Zusammen mit den Städten und Gemeinden Schulen weiterhin und erstmals Sportstätten und Schwimmbäder sanieren.

> Hobbys: Seit 30 Jahren Trainer und Ausbilder bei der DLRG Bammental. Lokalgeschichte, Wandern.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen? Durch mein Engagement in der Kommunalpolitik und im Ehrenamt habe ich das Ohr an der Basis. Meine berufliche und politische Erfahrung ermöglicht es mir, auf Augenhöhe mit der Landesregierung zu sprechen und so die Interessen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.

Jan Peter Röderer (SPD)

Jan-Peter Röderer. Foto: Hanna Bichay

Teamleiter Pharma-Qualitätsmanagement, 34 Jahre, verheiratet, eine Tochter, Eberbach.

> Lebenslauf: Abitur, Bachelor-Studium Biologie (Uni Heidelberg), Master-Studium Molekularbiologie/Neurowissenschaften (Uni Heidelberg), neurowissenschaftliche Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Alzheimer’schen Erkrankung Uni Heidelberg – aktuell Teamleiter im Pharma-Qualitätsmanagement.

> Politische Laufbahn:2014 Kandidatur Gemeinderat Eberbach, 2014 bis 2015 beratendes Mitglied im Werksausschuss der Stadtwerke Eberbach, seit 2015 Stadtrat in Eberbach, Mitglied in verschiedenen Stadtgremien, 2016 Teilnahme am 47. Kurs der Sozialdemokratischen Kommunal-Akademie von Parteivorstand und Bundes-SGK, 2016 bis 2018 stellvertretender Vorsitzender Eberbach, 2017 bis 2019 Mitgliederbeauftragter Rhein-Neckar, seit 2018 Vorsitzender Eberbach, seit 2019 stellvertretender Vorsitzender Rhein-Neckar, seit 2019 Mitglied im Aufsichtsrat e.con/Stadtwerke Eberbach GmbH.

> Politische Ziele und Schwerpunkte:Klimaschutz vorantreiben und bei allen Entscheidungen beachten, Bildungs- und Verwaltungsstrukturen flächendeckend modernisieren und digitalisieren, Bürokratie vereinfachen, Pflege- und soziale Berufe stärken und attraktivieren durch Branchentarife und bessere Personalschlüssel.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Stärkung des ländlichen Raums: Ausbau (digitaler) Infrastruktur, Sicherstellung Nah- und medizinische Versorgung, bessere Anbindung an ÖPNV und Schaffung alternativer Angebote.

> Hobbys: Fußball, Wandern, Gitarre spielen, Konzerte.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen? Weil es Zeit wird für eine moderne Interpretation der Landespolitik und eines handlungsfähigen Staates. Den Status quo nur weiter zu verwalten reicht nicht aus, um auch in Zukunft gut leben zu können. Deshalb möchte ich frischen Wind nach Stuttgart bringen und mich motiviert und engagiert für die Menschen in unserem Wahlkreis einsetzen.

Michael Westram (FDP)

Michael Westram. Foto: privat

Staatlich geprüfter Betriebswirt, Reha-Integrationscoach in der Erwachsenenbildung einer Stiftung, Leiter der VHS-Außenstelle Hoffenheim und EDV-Dozent bei der Volkshochschule Sinsheim, 60 Jahre, verheiratet, Hoffenheim.

> Lebenslauf: Fachhochschulreife Wirtschaft und staatlich geprüfter Betriebswirt über den zweiten Bildungsweg.

> Politische Laufbahn: stellvertretender Ortsvorsteher in Hoffenheim und Stadtrat von Sinsheim, Vorsitzender der -Sinsheim-Kraichgau und Landesdelegierter der Baden-Württemberg.

> Politische Ziele und Schwerpunkte: Drei Themen liegen mir besonders am Herzen. Das sind die Bildungspolitik, die Infrastruktur und die innere Sicherheit. Weiterhin werde ich mich darum kümmern, dass der ländliche Raum im Wahlkreis 41 besser gefördert wird und sich innovativ nach vorne entwickelt.

> Konkrete Ziele für den Wahlkreis: Ortsnahe Grundschulen besser fördern, bessere Straßen, leistungsfähigeres digitales Netz im ländlichen Raum, Funklöcher müssen der Vergangenheit angehören, mehr qualifiziertes Personal und eine bessere Ausstattung für die Polizei.

> Hobbys: Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur, entweder in meinem Garten oder auf dem Fahrrad.

> Warum sollten die Bürger Sie wählen? Ich möchte die Zukunft unseres Landes aktiv mitgestalten und mich mit Herz und Verstand für die Menschen in meinem Wahlkreis einsetzen. Ich liebe es, dass ich frei leben kann. Deshalb ist es für mich auch wichtig, dass jeder Einzelne in Freiheit leben und seinen eigenen Lebensentwurf umsetzen kann. In vielen Lebensbereichen brauchen wir mehr Freiheit und Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger und dafür weniger Gesetze und Verordnungen des Staats. Ich erlebe allerdings gerade das Gegenteil: Immer mehr staatliche Eingriffe beziehungsweise immer mehr Formulare müssen für irgendetwas ausgefüllt werden. Das möchte ich ändern. Ich möchte mit Mut nach vorne gehen und alte bürokratische Zöpfe abschneiden.

