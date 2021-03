Zuzenhausen. (RNZ) Knapper Sieg für Albrecht Schütte, CDU, in Zuzenhausen. Mit 28,31 Prozent liegt Hermino Katzenstein, Grüne, dicht dahinter. Während das Direktmandat im Wahlkreis an Katzenstein ging, ziehen Schütte und Jan-Peter Röderer, SPD, ebenfalls in den Landtag ein.

Das Ergebnis im Überblick:

Zuzenhausen 2021 2016 Wahlbeteiligung 67,97, % 73,6 % Grüne

Hermino Katzenstein direkt gewählt 28,31 % 24,3 % CDU

Albrecht Schütte gewählt 32,08 % 31,7 % SPD

Jan-Peter Röderer gewählt 11,49 % 14,5 % FDP

Michael Westram 9,38 % 8,3 % Linke

Marco La Licata 2,11 % 1,4 % AfD

Dieter Amann 9,56 % 17,1 %