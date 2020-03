Schlaglöcher, Ausbrüche und abgesackte Fahrbahnränder: Die Landesstraße zwischen Ittlingen und Reihen ist in einem schlechten Zustand. Ab Montag wird sie saniert und ist von diesem Tag an voraussichtlich drei Wochen gesperrt. Foto: Armin Guzy

Ittlingen/Sinsheim-Reihen. (y) Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe saniert ab kommenden Montag, 16. März, den maroden Abschnitt der Landesstraße L592 zwischen Ittlingen und Sinsheim-Reihen. Dazu wird die Strecke voraussichtlich bis Freitag, 3. April, für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. Die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung wird aktuell aufgebaut und am Montag früh morgens aktiviert.

Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums kann die Landesstraße aufgrund der geringen Fahrbahnbreite von 6,50 Meter nur unter Vollsperrung saniert werden. Bei einer Ampelregelung würde der Verkehr zu dicht an den Arbeitern vorbeigelenkt, sodass diese in Gefahr gebracht würden. Daher hat das RP entschieden, den Abschnitt während der Bauarbeiten komplett zu sperren.

Auf einer Gesamtlänge von rund 2,1 Kilometer werden die teilweise desolate Asphaltdeck- und die Asphaltbinderschicht herausgefräst und erneuert. In kleinen Teilbereichen muss zusätzlich auch die darunterliegende Tragschicht erneuert werden.

Für die Bauzeit von rund drei Wochen wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die Bundesstraße 39 von Steinsfurt über Kirchardt und die Kreisstraße 2146 Bockschaft (und umgekehrt) umgeleitet. Da sich der Hammberger Hof direkt im Sanierungsabschnitt befindet, wird die Sanierung in einzelnen Bauabschnitten unterteilt, damit die Zufahrt für Anlieger während der Vollsperrung gegeben ist. So ist während der gesamten Bauzeit die Zufahrt zum Hammberger Hof entweder über Reihen oder über Ittlingen gewährleistet. Die direkt von der Vollsperrung betroffenen Anwohner wurden bereits im Vorfeld über die Maßnahme informiert.

Der schlechte Zustand des Straßenabschnitts mit zahlreichen Schlaglöchern, Ausbrüchen und abgesackten Rändern ist in den zurückliegenden Jahren wiederholt kritisiert worden. Da hier die Grenze zwischen dem Landkreis Heilbronn und dem Rhein-Neckar-Kreis verläuft, war die Abstimmung von Ausbesserungsarbeiten nicht immer einfach. Seit Jahren gleicht die Fahrbahn teilweise einem Flickenteppich, der bei vorangegangenen Ausbesserungsarbeiten entstanden ist. Nach Abschluss der Arbeiten soll wieder alles aus einem Guss sein. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit rund 400.000 Euro veranschlagt und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.