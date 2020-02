L592 bei Gemmingen. (jubu) Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Gemmingen gefordert. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mit.

Ersten Informationen zufolge war ein VW-Transporter gegen 17.40 Uhr auf der Landesstraße L592 von Gemmingen in Richtung Stetten am Heuchelberg unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Bundesstraße B293 wollte er nach links in Richtung der Schleifweghöfe abbiegen. Dabei missachtete er den Angaben nach die Vorfahrt eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt und danach vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Noch ist unklar, wie schwer sie verletzt sind.

Die Freiwillige Feuerwehr Gemmingen war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort: Sie sperrte die Fahrbahn, band auslaufende Betriebsstoffe und räumte die Fahrzeug-Trümmer von der Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 19 Uhr voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.