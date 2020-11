Reichartshausen/Lobbach. (cba) Für Radfahrer und Wanderer ist der Radweg zwischen Reichartshausen und Waldwimmersbach seit seiner Fertigstellung im Herbst 2016 eine wichtige Route. Entlang der L532 ist die Verbindungsstrecke zwischen den Gemeinden zum einen eine schöne Tour durch den Wald, zum anderen ein wichtiger Beitrag zur Infrastruktur, noch dazu ungefährlich und abseits des starken Verkehrs der Landstraße. Jetzt kam in der Sitzung des Gemeinderates Reichartshausen Kritik von Zuhörern auf, da der Radweg auf einem Teilstück in sehr schlechtem Zustand sei.

Eine Bürgerin gab zu bedenken, dass das Wegstück am Ausläufer des Radweges in Richtung Waldwimmersbach kaum mehr befahrbar und matschig sei. Durch das herabfallende Laub, das obendrein die Unebenheiten bedecke, seien die tiefen Furchen nicht gleich sichtbar. Radler könnten schnell ins Rutschen geraten, der Abschnitt sei gefährlich.

Bürgermeister Gunter Jungmann sagte, dass es sich um ein kleines Teilstück beim Parkplatz "Rehhecke" an der L 532 am Fuß des Hochwasserrückhaltebeckens handele. Es befindet sich auf Lobbacher Gemarkung. "Die Strecke auf unserem Teil ist in Ordnung", sagte Jungmann. Edgar Knecht, Lobbachs Bürgermeister, teilt mit, dass für diesen Bereich "in Abstimmung mit dem Zweckverband Hochwasserschutz Maßnahmen vorgesehen" seien. Infos dazu, wann diese Maßnahmen durchgeführt werden sollen und wer die Kosten trägt, habe er jedoch noch nicht. "Das befindet sich noch in Klärung", sagte Knecht.