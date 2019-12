Siegelsbach. (jubu) Ein tragisches Ende nahm die Autofahrt einer jungen Mutter am Donnerstagnachmittag bei Siegelsbach. Nach einem schweren Zusammenstoß musste sie mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, ihre beiden Kinder an Bord wurden ebenfalls verletzt.

Der Unfall hatte sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 530 zwischen Bad Rappenau-Babstadt und Siegelsbach ereignet. Ersten Angaben der Polizei zu Folge hatte ein 26-jähriger Mann mit seinem Mercedes die L530 in Richtung Siegelsbach befahren und war aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Suzuki-Kleinwagen einer 29-jährigen Frau. Der Suzuki wurde abgewiesen und kam von der Straße ab - nach mehrfachem Überschlag landete das Wrack in einem Acker abseits der Fahrbahn.

Gegen 15 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Rettungsleitstelle in Heilbronn ein. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst rückte an, auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unglücksstelle.

Der 26-jährige Unfallverursacher konnte sich selbstständig aus seinem demolierten Wagen befreien. Sowohl die 29-jährige Mutter als auch ihre beiden Söhne (9 und 4 Jahre) mussten von den eingesetzten Feuerwehrkräften aus dem zertrümmerten Kleinwagen gerettet werden.

Während die beiden Kinder und der Unfallverursacher mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert wurden, musste die 29-Jährige mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 53" in eine Ludwigsburger Spezialklinik gelogen werden. Verkehrsunfallspezialisten der Polizei kamen im Nachgang an die Unfallstelle und sicherten Spuren. Die Straße war über mehrere Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.