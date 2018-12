Kürnbach. (guz) Zu einem Pkw-Brand auf der Landesstraße L593 zwischen Oberderdingen und Kürnbach ist die Feuerwehr am Samstag gegen 21.30 Uhr alarmiert worden. Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass der Grund für den Brand kein defektes Auto, sondern ein Unfall mit zwei beteiligte Fahrzeugen war. Eines davon, ein Seat, hatte nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen.

Folgendes war laut Polizeibericht passiert: Ein 19-Jähriger Audi-Fahrer war auf der Kürnbacher Straße von Flehingen in Richtung Landstraße L593 unterwegs gewesen. Er wollte an der Einmündung nach links in Richtung Kürnbach abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt des von links kommenden 18-jährigen Seat-Fahrers, der in Richtung Oberderdingen unterwegs war. Bei dem Unfall geriet der Seat in Brand.

Der Audi-Fahrer sowie der Seat-Fahrer wurden schwer verletzt und mussten von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 22-jähriger Beifahrer im Audi wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 14.000 Euro.

Weil es an Löschwasser mangelte, wurde die Feuerwehr Oberderdingen nachalarmiert. Insgesamt war die Feuerwehr mit 32 Einsatzkräften vor Ort.

Update: 12 Uhr, Montag, 17. Dezember 2018