Kürnbach. (guz) Zu einem Pkw-Brand auf der Landesstraße L593 zwischen Oberderdingen und Kürnbach ist die Feuerwehr am Samstag gegen 21.30 Uhr alarmiert worden. Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass der Grund für den Brand kein defektes Auto, sondern ein Unfall mit zwei beteiligte Fahrzeugen war. Eines davon, ein Seat, hatte nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen. Insgesamt mussten die nachalarmierten Rettungssanitäter drei Personen versorgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen. Wie schwer die Unfallopfer verletzt sind, war gestern noch nicht bekannt. Auch über die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens lagen keine Angaben vor. Weil es an Löschwasser mangelte, wurde die Feuerwehr Oberderdingen nachalarmiert. Insgesamt waren die Floriansjünger mit 32 Einsatzkräften vor Ort.