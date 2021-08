Von Michael Fritz

Kürnbach. Statt eines obligatorischen Spatenstichs zum Beginn der Erschließung eines neuen Baugebiets lud Bürgermeister Armin Ebhart zur Einweihung des fertigen Baugebiets "Alsberg" ein. Wo sonst nur Erdaushub und Bagger zu sehen sind, konnten nun fertige Straßen, gepflasterte Gehwege und schicke Straßenleuchten bestaunt werden. Erste Baukräne recken sich gen Himmel und zeugen von bereits eifriger Bautätigkeit.

Dass Kürnbach als Wohnstandort durchaus beliebt ist, beweist der schnelle Verkauf der 33 Bauplätze, die die Gemeinde zu vergeben hatte. Hierfür wurde von der Verwaltung ein eigens auf Kürnbach zugeschnittenes Vergabemodell entwickelt, das neben den üblichen Kriterien gezielt jungen Menschen den Traum vom Eigenheim ermöglichen soll. Dies hatte auch den gewünschten Effekt: Der Altersdurchschnitt der Bewerbungen lag bei nur 35 Jahren, und ein Fünftel der Bewerbungen kamen dabei direkt aus Kürnbach.

In seiner kurzen Ansprache betonte Ebhart, dass hier konsequent der Weg "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" gegangen wurde. Das knapp drei Hektar große Areal in Ortslage war zuvor teilweise als Friedhofserweiterung vorgesehen. "Mit diesem Baugebiet wird der Siedlungskern gestärkt und somit eine weitere Flächenversiegelung am Dorfrand verhindert", betonte Ebhart, der zudem die gute Zusammenarbeit aller an der Erschließung beteiligten Firmen lobte, die den Zeitplan eingehalten und stets praktikable und sinnvolle Lösungen gefunden hätten.

Der Bebauungsplan biete den Bauherren viele Möglichkeiten, ihre Wünsche zu entfalten, setze aber auch einige Bedingungen, führte Ebhart weiter aus. So sind Flachdächer unzulässig, und die Firstrichtung muss passend für eine Nutzung von Fotovoltaik ausgerichtet sein. Jede Parzelle muss eine eigene Zisterne haben, und der vorhandene Baumbestand muss bewahrt werden. Technisch sei das Baugebiet auf dem neuesten Stand.

Da Kürnbach Mitglied der Breitbandinitiative des Landkreises (BLK) ist, erhalten die Hausbesitzer die Möglichkeit, an das überregionale Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Diese Möglichkeit auch tatsächlich zu nutzen, dafür plädierte Ragnar Watteroth, der sowohl als Dezernent des Landratsamtes als auch als Geschäftsführer der BLK ein Grußwort sprach. "Schließen Sie Ihr Haus ans Glasfasernetz an. Es bringt Ihnen die heute erforderliche Bandbreite direkt ins Haus und erhält den Wert Ihrer Immobilie langfristig", warb er bei den anwesenden Bauherren.

Das Neubaugebiet hält aber noch weitere technische Finessen bereit. So hat die Netze BW eine "5G Lichtallee" errichtet. "Mit der Verknüpfung von kommunaler Infrastruktur und Glasfasertechnik wurde hier eines der modernsten und zukunftsorientiertesten Straßenbeleuchtungsnetze deutschlandweit errichtet", versicherte der Vertreter von Netze BW. Neben der eigentlichen Straßenbeleuchtung kommen mehrere Umsetzungsformen zum Einsatz, um künftig Potenziale des 5G-Ausbaus nutzen zu können (Smart-ready). Da die Gemeinde lediglich die auch sonst üblichen Kosten einer Straßenbeleuchtung trägt und Netze BW alle Smart-ready-Zusatzkosten sowie das Projektrisiko übernimmt, ist dieses Leuchtturmprojekt für Kürnbach besonders attraktiv.