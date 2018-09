Kürnbach. (rnz) Mit dem Stichwort "Unklare Rauchentwicklung im Freien" wurde die Freiwillige Feuerwehr Kürnbach am Montagabend zu den Aussiedlerhöfen Heiligenäcker zwischen Kürnbach und Zaisenhausen alarmiert. Aus unbekannter Ursache war dort ein abgeernteter Maisacker in Brand geraten. Angefacht durch den Wind und die nach wie vor extrem trockene Vegetation, breitete sich das Feuer schnell sowohl in Richtung Ackerfläche, als auch in Richtung eines landwirtschaftlichen Anwesens aus.

Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurde aufgrund der massiven Rauchentwicklung die Alarmstufe erhöht und weitere Fahrzeuge aus Sulzfeld nachgefordert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits auf eine Fläche von etwa 60 mal 30 Meter ausgebreitet und hatte auf am Feldrand abgestellte Maschinen, Anhänger, einen Holzstapel und ein Gebüsch übergegriffen.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit einer umfassenden Brandbekämpfung. Ein herbeigeeilter Landwirt zog mit einem Grubber eine Brandschneise, wodurch sich das Feuer auf der Ackerfläche nicht weiter ausbreiten konnte. Mit zwei C-Rohren, Feuerpatschen, Schaufeln und Äxten konnte der Brand wenige Meter vor einem Unterstand gestoppt werden. Die angeforderte Verstärkung aus Sulzfeld musste nicht mehr tätig werden und konnte auf der Anfahrt abdrehen.

Schwierigkeiten bereitete die knappe Löschwasserversorgung im Bereich der Aussiedlerhöfe. So mussten die Einsatzkräfte eine etwa 180 Meter lange Schlauchleitung zum nächstgelegenen Hydranten aufbauen, und selbst danach war die zur Verfügung stehende Wassermenge lediglich ausreichend. Zwei Personen kamen bei Löschversuchen in Kontakt mit giftigen Rauchgasen und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst betreut.

Besondere Erwähnung fand im Einsatzbericht der Feuerwehr das vorbildliche Handeln der Anwohner: Eine Angehörige der Jugendfeuerwehr Kürnbach, die in diesem Bereich wohnt, machte sich sofort an der Straße bemerkbar und wies den Einsatzkräften den Weg. Außerdem organisierte sie, dass sofort nach der Entdeckung des Brandes der erwähnte Landwirt mit seinem Grubber zum Ort des Geschehens fuhr. Die Feuerwehr konnte sich so auf den Schutz der Maschinen und Gebäude konzentrieren.

Die Freiwillige Feuerwehr Kürnbach war mit drei Fahrzeugen und 24 Feuerwehrangehörigen rund zwei Stunden im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.